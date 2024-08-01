翁柏宗今起延任、代理主委職務》藍批硬幹 埋朝野衝突導火線

立院審議NCC人事案時序表

2024/08/01 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨、施曉光／台北報導〕行政院七月卅日發函國家通訊傳播委員會（NCC），指定副主委翁柏宗自八月一日起延任並代理主委職務。國民黨立委昨諷是「小老鼠上燈檯偷油吃」，府院完全不尊重立法院通過的三讀議案，會埋下往後朝野衝突的導火線。

國民黨主席朱立倫昨在中常會上表示，立法院已經通過NCC人事相關法律的修正案，政府必須依法遵循辦理，但行政院竟利用模糊空間，在總統還未公告之前，讓翁柏宗延任代理主委，如果各政府機關都是以這種方式行政，視法律為無物，台灣要如何成為依法行政的國家？

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朱立倫痛批行政院帶頭違法，製造國會與行政部門對立；並提醒賴清德總統，如果造成朝野更大的衝突，絕對會得不償失。

國民黨立委蘇清泉說，立法院七月十六日已表決三讀通過NCC委員不能連任，但NCC這樣硬幹，行政院發個文就要叫翁柏宗代理主委，把立法院三讀通過的議案視之為無物，造成的朝野衝突會更大，府院完全不尊重立法院通過的三讀議案，會埋下往後衝突的導火線，他呼籲行政院和民進黨要審慎為之。蘇清泉指出，立法院一般通過的三讀案件大部分三天會送到府院，這次為什麼會拖拖拉拉，不知是否是技術上的延遲。

白營：趁新法未公告操作 是走小路

立委謝龍介說，「這和小老鼠上燈檯偷油吃一樣」，法律通過了，有它作業的時間，立法院修正的法律還沒施行，但任期到了最後一天，用這種榮譽式的犒賞，讓翁柏宗在歷史上留下曾經擔任過NCC的主委，對打手的犒賞沒什麼好驕傲的。

民眾黨團總召黃國昌也批，政院趁新法還未公告實施的空隙操作「是走小路、鑽小門」，行政院無視立法院所做決定，令人遺憾、無法接受。翁柏宗擔任副主委時捲入重大弊案，洩漏電視台執照審查機密，「翁柏宗政治後台是很硬嗎？」這樣的人事任命與決定是否適合，呼籲行政院說明是誰做的決定。

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