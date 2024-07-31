糗爆！謝國樑車站哈腰問早被驅離 林俊憲：丟基隆的臉！

謝國樑週三一早到基隆火車站開直播發放「政績小手冊」，並向通勤族問早，結果被站方人員勸離。（圖擷取自謝國樑臉書直播）

2024/07/31 23:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長謝國樑陷入罷免危機，為催出反罷免票，謝國樑這幾天一大早就跑到基隆火車站開直播，並向通勤族問早，結果週三（31日）發生被站方人員勸離的超糗畫面。民進黨立委林俊憲忍不住調侃：「市長在自己城市的火車站被驅離，這是什麼行動藝術嗎？謝國樑丟的不是他自己的臉，而是整個城市的臉！」

謝國樑為了力保市長大位，近來動作頻頻，這幾天一早特地到基隆火車站發放「政績小手冊」，並對通勤到外縣市上班的市民一一鞠躬、揮手道早安，試圖塑造親民形象，一邊開直播與線上網友互動，但有不少基隆市民認為謝國樑根本就是在作秀，市民要的不是市長親自問早，而是認真把市政做好。

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謝國樑此舉反倒加深「拆樑方」反感，網友質疑發放「政績小手冊」不符台鐵規定，網友向台鐵檢舉，台鐵回覆已請鐵路警察局處理。基隆火車站表示，將先確認謝國樑的行為是否有選舉造勢性質，會謹慎依規範處理，希望民眾和團體辦活動時遵守規範。據鐵路警察局指出，謝國樑並未進入站體，也沒有影響旅客進出。

而週三早上謝國樑再次到火車站，結果發生站方人員出現表明「台鐵須保持行政中立」，希望謝國樑到車站範圍外，直播因此中斷的超糗畫面，引發鄉民熱議。不過謝國樑事後卻說他是市長，任何團體、政黨都沒辦法剝奪他跟市民互動、接觸的權利跟環境。

林俊憲週三在臉書就表示，「市長在自己城市的火車站被驅離，這是什麼行動藝術嗎？在這裡先講清楚，要是下會期有國民黨立委敢在交通委員會藉此為難台鐵的話，我一定會阻止到底。台鐵只是嚴守行政中立，無論是台鐵、高鐵或是各縣市的捷運，依法都明文禁止散發宣傳物品，謝國樑在車站問好還發政策筆記本，跟選舉時拉票有什麼不同？當然會被驅離啊！」

「照理來說，早上應該是一個市長最忙的時候，跟各局處開市政會議、給出指示，讓市政順暢運行，怎麼還有那「基隆時間」每天跑去車站遊蕩？這豈不是在昭告市民，市府有沒有你在都沒差別嗎？正常人面臨罷免，都是待在自己的職位上，努力證明自己的工作表現值得留下來，謝國樑卻是在證明自己根本不重要。當個市長當到被驅離，丟的不是他自己的臉，而是整個城市的臉。」

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