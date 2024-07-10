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中共發布懲獨22條 陸委會與旅行業溝通盼赴中先登錄

中共日前發布「關於依法懲戒台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，在國際製造「兩個中國」、「一中一台」及「台灣獨立」，最重可判處死刑。（圖取自陸委會臉書）

中共日前發布「關於依法懲戒台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，在國際製造「兩個中國」、「一中一台」及「台灣獨立」，最重可判處死刑。（圖取自陸委會臉書）

2024/07/10 19:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共日前發布懲獨22條意見，在國際製造「兩個中國」、「一中一台」及「台灣獨立」，最重可判死刑。陸委會委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，於9日辦理「國人赴中港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」，共計60名旅行業者參加，陸委會向旅行業推廣「國人赴中港澳動態登錄系統」，並說明赴中港澳應注意事項，盼台灣民眾前往中國前先行登錄。

中共以「國家安全」、「依法治國」為考量，持續增修國安法令，強化監控。去年7月1日起，實施新修訂「反間諜法」，今年5月1日起實施新版「保守國家秘密法」，6月21日更發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，7月1日起實施「國家安全機關行政執法程序規定」、「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，顯示中共在極力建構新的國安法令體制，大幅提高台灣民眾赴中人身安全風險

陸委會港澳蒙藏處處長盧長水在說明會上指出，自從去年疫情解封以來，台港、台澳及兩岸之間的人員往來逐步回溫。惟這幾年間，中國相繼增修了諸多國安法規，香港也實施「港版國安法」、「維護國家安全條例」等。

盧常水提及，陸委會因此不斷接獲民眾查詢，關切前往港澳、中國旅遊、出差或轉機的安全問題。陸委會已持續透過官網、臉書、記者會等多元管道提供國人相關資訊，也透過本次座談，向旅行業者完整說明，請旅遊業者及導遊協助政府向國人宣導，希望「多一分提醒，少一分擔心」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，提醒國人旅遊風險，是政府應盡的義務與責任，也希望國人出遊都能平安、才能盡興。

蕭博仁說，本次活動有60名旅行業者參加，與會業者、導遊就「國人赴中港澳動態登錄系統」的操作及實務問題提出詢問與建議，陸委會均逐一解答，並將相關建議納入參考，持續精進便民服務。

陸委會強調，我方推動兩岸、台港及台澳之間健康有序交流的立場始終如一；希望相關方面也能將心比心，確保讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

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