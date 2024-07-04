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藍委提案離島建設引進中資 陸委會主委邱垂正：無法同意內容！

藍委提案說要引進中資促進離島建設發展，陸委會主委邱垂正4日做出回應。（資料照）

藍委提案說要引進中資促進離島建設發展，陸委會主委邱垂正4日做出回應。（資料照）

2024/07/04 19:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳雪生近日提出離島建設條例修法草案，內容包括「引進中資企業、招收大陸地區人民」。對此，陸委會主委邱垂正直言，這牽涉到我國國家安全，現階段陸委會無法同意該草案內容。

陳雪生2日提案《離島建設條例增訂第7條之1條文草案》、《離島建設條例第8條條文修正草案》和《離島建設條例增訂第12條之2條文草案》，內容包括「引進中資企業，讓中國廠商參與採購，促進離島產業發展和公共建設」、「離島大專院校或其分校得專案申請招收中國人民，且不受招生名額限制」，引發國安漏洞、中方恐藉此滲透等質疑。

邱垂正今天（4日）下午在陸委會例行記者會上被問到此事時表示，要引進中國廠商參與採購政府主辦的離島重大建設投資、從中國輸入機具技術操作人員等，類似提案曾於2017年提出來。基本上陸委會尊重立委提案權，但這種計畫恐涉及我國國家安全，有遭大陸滲透的疑慮，因此陸委會現階段沒有辦法同意整個草案的內容，後續陸委會會跟委員做進一步說明。

邱垂正說，過去不管是金門大橋建設、自中國大陸引水案之工程，或是相關船隻、機具、人員到我國禁限制水域來工作，陸委會都會提供協助，不會讓工程有所延宕，既能維護國家安全，又能保障工作順利進行，「我們認為這個修法，從我們的角度是不適合的。」

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