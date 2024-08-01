自由日日shoot》藍白聯手卡人事案 NCC委員數不足 廣電業務癱瘓

NCC委員數不足 監理業務陷困境

2024/08/01 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、副主委翁柏宗等四位委員昨任期屆滿，行政院提名的四位新委員遭立法院杯葛，立法院上會期又修法刪除舊委員得延任至新委員就職前一日的「過渡條款」，NCC委員人數不足，影響廣播、電視等業務執行。

至少四委員出席才可議決

依NCC組織法規定，設置委員七人，每週召開委員會議；組織法第十條，「會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之」，換言之，至少要四名委員出席，委員會才可合法議決事項，包括通訊傳播監理及網際網路傳播政策之訂定、法令之訂定、擬訂、修正、廢止及執行，設備審驗，通訊傳播競爭秩序之維護等監理業務。

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陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁四位委員任期於昨天結束，行政院於四月底即將新委員人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉送立法院審查，並指定翁柏宗為主任委員、陳炳宏為副主任委員。

但新委員名單遭藍白立委杯葛，立法院上會期又三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法修正案」，規定委員任滿得連任一次，已連任者不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前一日的「過渡條款」。

NCC轄管廣播、電視、電信等業者，在立法院未通過NCC新任委員名單下，若新任代理主委翁柏宗又未延任，可能面臨廣播電視頻道將無法上下架、申設、換照等問題，若頻道播出內容違反兒少保護、電信業者有重大違規高額裁處，NCC也無法開罰。

行政院指定翁柏宗自八月一日起延任並代理主委職務，引發藍白立委批評。翁柏宗已向NCC請假多日，昨未對此回應。至於翁柏宗有無連任資格，NCC主秘黃文哲表示，由於NCC是監理機關、非人事機關，細節應詢問行政院。

黃文哲引用現行NCC組織法第四條規定，委員均為專任，任期四年，任滿得連任，由行政院長提名經立法院同意後任命之。他說，新修正的NCC組織法實行日期由行政院決定，而人事相關派任、指定是行政院業務，NCC依指示辦理。

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