審計部指數位身分證未審慎評估可行性 內政部：絕非貿然推動

數位身分證因資安爭議暫緩。圖為數位身分證樣張。（資料照，取自內政部網站）

2024/07/31 23:48

〔記者李文馨／台北報導〕審計部總決算審核報告指出，政府在數位身分證換發計畫編擬過程未制定專法、未向民眾溝通說明及未明定具體執行策略，並於計畫審議過程未審慎評估可行性，未能發揮效益。

對此，內政部今（31日）表示，數位身分證自2013年起即持續規劃，歷經多年研議，相關推動及整備過程皆嚴謹完善，絕非貿然推動。

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內政部指出，數位身分證為發展智慧政府及邁向數位國家重要政策，在規劃階段，其資安技術皆符合國際標準，且在資安法、個資法、電子簽章法、戶籍法等法律基礎下推動。

內政部續指，政策推動過程中辦理多場開放決策活動，電話民調結果也近7成民眾支持換發，同時也拜會各界專家、學者、立委進行政策溝通說明與意見交流。數位身分證計畫經國發會審度政策形成過程與社會各界共識，制定專法並非唯一選擇，計畫審議過程也經各部會通盤審視評估並同意可行，相關整備工作非常嚴謹完善。

內政部說明，政策暫緩是為更周全完善，配合各界要求，提升國家整體資安、個資規範，目前行政院已成立個資保護委員會籌備處，數位身分證後續推動將在該會成立後，再進行政策、資安及法制等方面的跨部會意見整合。

另針對謠傳每年須花費6千多萬維護機器費用，及立法院數位身分證調閱專案小組調閱的資料多遮蔽、塗黑，真相持續被掩蓋。內政部指出，這並非正確，機器設備並無損壞，維護保養可提供未來繼續使用，每年機器設備維護費用約1千多萬，其餘4千多萬為攤提機器設備折舊費用，若政策重啟後，內政部將扣除已支付之折舊費用，避免重複計價。

內政部重申，已提供立法院數位身分證調閱專案小組5大卷、87份文件，絕無隱蔽、塗黑。至於中央印製廠原依調閱專案小組決議，將相關商業技術及專利事項遮蔽部分，也以密件方式，重新提供調閱專案小組檢閱。所謂遮蔽隱匿的指控，是故意以錯假訊息混淆視聽、以訛傳訛。

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