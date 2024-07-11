鵝肉過期14年！高雄柏昇冷凍食品販售過期肉 流向高市4間餐廳

調查小組在柏昇柏昇冷凍食品公司查扣11.4公噸的過期肉品，並進行封存。（高雄市衛生局提供）

2024/07/11 20:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市仁武區柏昇冷凍食品公司遭檢舉，將過期肉混合新鮮肉品販售牟利，目前已被查封多達11.4公噸，包括牛、豬、鴨、雞、鵝肉及下腳肉等，高雄市衛生局今（11日）晚間公布，其中鵝肉部分效期為2010年5月，竟已過期14年，且各示肉品皆有部分未標示效期。

衛生局指出，目前查獲的11.4公噸的逾期肉品，其中牛肉0.04公噸，無標示效期；豬肉2.53公噸，部分效期為2020年3月16日至2024年4月2日；鴨肉0.35公噸，部分效期為2018年6月7日至2024年4月9日；雞肉7.6公噸，部分效期為2021年6月7日至2024年1月28日，鵝肉0.67公噸，部分效期為2010年5月8日；其他下腳肉0.21公噸，部分效期為2016年8月21日至2016年12月2日，上述肉品也都有部分未標示，無法釐清效期。

請繼續往下閱讀...

此外，這些逾期肉品衛生局調查已知流向高市4間餐廳並已全數預防性下架，業者截至目前尚未提供詳細的出貨日期及品項，目前檢調偵辦中。

柏昇冷凍食品遭檢舉販售過期肉，衛生局獲報後主動移送橋頭地檢署偵辦，並於7月9日配合橋頭地檢署指揮，會同食藥署南區管理中心、調查局高雄市調查處、高市刑大前往該位於仁武和林園的公司和倉庫查察，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。

橋頭地檢署以負責人謝姓、林姓夫妻涉嫌將逾期肉品混裝新鮮肉品出售牟利，分別以40、20萬元交保，據了解，柏昇冷凍食品的肉品流家多家知品飯店和餐廳，檢調及衛生局尚在清查釐清。

衛生局提醒，新鮮的肉品顏色為鮮紅色或淡紅色，冷藏肉品溫度應維持在7度C以下，而冷凍肉品需維持在負18度C以下，若存放的溫度不足，致滋生細菌，影響肉品食用安全，若肉品冷凍時間過久，會使肉中的蛋白質變性而呈現出乾褐色狀態，肉品反覆解凍或失溫會有結霜情形。消費者挑選肉品時，請挑選完整包裝標示保存期限且信譽良好及優良標章店家，以維護食的安全。

衛生局公布查扣的11.4公噸過期肉的品項及效期，最久的效期竟是2010年。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法