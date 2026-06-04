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    首頁 > 國際

    痛批中國學術不端創世界紀錄！北大教授揭更可怕後果

    2026/06/04 10:48 即時新聞／綜合報導
    北京大學終身講席教授饒毅上月在寧波東方理工大學發表《中國科學何處去》演講，相關影片連日來在中國網路瘋傳。（圖擷自WIKI）

    北京大學終身講席教授饒毅上月在寧波東方理工大學發表《中國科學何處去》演講，相關影片連日來在中國網路瘋傳。（圖擷自WIKI）

    在中國科普部落客「耿同學」掀起學術打假風暴後，北京大學終身講席教授饒毅在日前一段講座影片在中國網路瘋傳，他直言中國在科學的學術不端狀況創造世界歷史記錄，但受到懲罰的人，很少。

    綜合外媒報導，北京大學終身講席教授饒毅5月11日在寧波東方理工大學發表《中國科學何處去》演講，相關影片連日來在中國網路瘋傳。饒毅在演講中提到，中國學術不端創紀錄，不只是因為中國科研體量大導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前。

    饒毅指出，英國和法國百年前僅有少量學術不端，且皆成歷史醜聞，美國在科學上升期也沒有出現大規模舞弊。

    中國不但是學術不端創世界紀錄，也幾乎很少會對學術不端懲罰，饒毅認為，老師若帶領學生舞弊，學生畢業後步入社會將對中國各行各業造成更深遠的危害，後果遠超對科學本身的損害。

    饒毅呼籲中國各高校及國家機關採取更嚴格的監管與懲治措施，他強調：「科學是講究原則的，科學的底線是誠實」，大多數人認識不到學術不端危害的嚴重性，國內一些學術不端事件非常缺乏有效的遏制和處罰，「有些人不顧國家利益，敢浪費人民的投入，而不敢、不願建立有效的機制和採取切實的行動主義處理學術不端、確立科學的紅底線。」

    饒毅是北京大學終身講席教授，中國「千人計畫」發起人之一。他曾公開建言改革中國科技體制，建議中國科技部只管政策，不管經費。

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