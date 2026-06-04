眾院通過限制對伊朗動武 川普戰爭權力真被綁住了？

美國總統川普（中）5月27日在白宮主持內閣會議。隨著美國眾議院通過限制對伊朗動武的戰爭權力決議，川普是否仍能在未獲國會授權下擴大軍事行動，成為華府關注焦點。（路透）

美國眾議院3日以215票對208票通過一項戰爭權力決議，要求總統川普若未獲國會授權，不得持續對伊朗進行軍事行動。這項決議被視為川普在國會遭遇的重要挫敗，但由於後續仍須面對參議院審議及總統否決權等關卡，其實際影響力仍有待觀察。

距離真正限制白宮仍有距離

根據《華爾街日報》報導，這項決議要求總統將美軍撤出對伊朗的敵對行動，除非國會明確授權，或是為了保護美國及盟友免於迫在眉睫的攻擊威脅。不過決議尚須獲得參議院通過，而川普也可動用否決權加以阻擋。若國會要推翻總統否決，參眾兩院都必須取得三分之二多數支持，目前距離這個門檻仍有不小差距。

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根據美國憲法，國會擁有宣戰權，但總統同時擔任三軍統帥。這種權力分配長期存在解釋空間，也使歷任總統與國會之間不斷出現爭議。

美國國會研究處（Congressional Research Service）指出，為防止越戰時期行政權過度擴張，國會於1973年通過《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）。依規定，總統若未事先獲得國會授權而動用武力，必須在48小時內向國會報告，且原則上不得持續超過60天；若涉及撤軍安排，可再延長30天。

不過歷任總統無論民主黨或共和黨，多半認為《戰爭權力決議》限制了憲法賦予的統帥權，因此相關規定數十年來始終存在法律與政治爭議。

4名共和黨議員倒戈 川普對伊朗政策首現黨內雜音

《華爾街日報》指出，這次表決最受關注之處，未必是決議本身是否最終生效，而是共和黨內部開始出現不同聲音。除了4名共和黨眾議員倒戈支持決議外，參議院部分共和黨議員近期也曾支持讓類似決議進入表決程序。

報導指出，隨著伊朗戰事延長、油價攀升，以及2026年期中選舉逐漸接近，部分共和黨議員對持續捲入中東衝突的態度出現鬆動。肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）便表示，選民對高油價與戰爭成本愈來愈不滿，國會有責任重新檢視美國的軍事介入。

儘管眾議院通過決議，但目前共和黨在參議院仍傾向支持白宮立場。川普第一任期時也曾否決涉及伊朗與葉門的戰爭權力決議，當時國會均未能取得足夠票數推翻否決。

因此，多數觀察人士認為，這次決議短期內恐難直接改變美國對伊朗政策。不過共和黨內部出現倒戈現象，顯示隨著戰事持續延長，川普未來在國會推動相關軍事政策時，可能面臨比戰爭初期更大的政治壓力。

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