高雄不肖批發肉商賣過期肉供應五星級飯店 查獲11.4公噸

衛生局、食藥署及調查局等單位，昨天共同前往仁武品販售過期肉品的工廠調查。（高雄市衛生局提供）

2024/07/11 13:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕又見食安問題，高雄市衛生局接獲民眾陳情，仁武區柏昇冷凍食品公司販售逾期肉品，9日在橋頭地檢署指揮下，調查小組前往查察，現場查獲逾期肉品約11.4公噸，衛生局將依食安法對業者加重處6萬至2億元罰鍰，並持續追查逾期肉品的流向。

高雄市衛生局指出，日前接獲民眾陳情，主動移送橋頭地檢署偵辦，並於7月9日配合橋頭地檢署指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心、法務部調查局高雄市調查處、高雄市刑事警察大隊前往該公司查察，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。

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據了解，柏昇冷凍食品公司已在地經營37年之久，主要供應肉品給多家星級飯店及餐飲業者，甚至包括五星級飯店，卻遭查出用逾期肉品混裝新鮮肉品出售牟利，對於業者販售逾期肉品的時間有多久，以及市面上流出多久逾期肉品和受害的下游業者名單等，衛生局表示，配合地檢署偵辦釐清當中。

衛生局將審酌違規情節，依違反食品安全衛生管理法對業者加重處6萬至2億元罰鍰，並持續追查違規產品流向、監督回收銷毀，有關該公司效期標示涉虛偽標記獲取利益嫌疑，依刑法第255條第1項及同法第339條第1項全案由地檢署偵辦中。

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