送行者苦讀法律！律師兼禮儀師 背後故事暖暖的

2019-02-26 16:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕玄奘大學法律系校友張博鍾通過107年乙級喪禮服務技術士技能檢定，是全台第一個同時取得禮儀師資格的律師，張博鍾說，家族事業就是禮儀公司，而擁有律師資格，讓他可以在提供殯葬服務之餘，也能提供法律諮詢，是可相輔相成且有意義的事。

張博鍾說，其實他高職是讀土木營建科，跟法律、殯葬毫無關係，退伍後回家幫忙，在殯葬服務過程中，看到遺屬遭遇複雜的法律問題，才發現自己對學習的渴望，於是才投入法律的學習。

他說，工作幾年後，到玄奘大學法律系旁聽法律課程，想起生平遇到第一宗服務案件，就是跳樓自殺者的命案現場，發現殯葬業也需要豐富的法律知識，於是報名玄奘大學法律系轉學考，從此開啟法律人生。

不過，讀法律系並沒有讓張博鍾忘記初衷，希望法律專業可以注入殯葬服務，為家屬排紛解難，提供更多元的服務。通過律師考試後，他繼續準備乙級喪禮服務技術士技能檢定，只是沒有想到禮儀師比律師難考，法律系畢業2年後就通過律師考試，但他卻花了3年歷經5次檢定考試，才通過乙級喪禮服務技術士技能檢定。

張博鍾說，玄奘大學宗教系老師在他畢業後，仍然給予很多術科方面的協助與指導，是他順利通過檢定考試的關鍵，未來他將協助家業事業，運用法律專業，提升殯葬服務的模式，讓台灣的殯葬產業文化再升級。

玄奘大學校長簡紹琦說，肯定張博鍾跨領域學習的勇氣，也打破學門領域的框架，可作為年輕學子學習的典範。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/