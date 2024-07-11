輕軌成圓效應大！ 台鐵高雄「3小站」上半年運量吃大補丸

台鐵鼓山站，上半年運量漲幅為3小站第一。（記者王榮祥攝）

2024/07/11 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌成圓後，不只自身運量成長，也透過轉乘效應、讓台鐵在高雄市區的「3小站」運量吃上大補丸，上半年結束、較去年同期增幅最大的是台鐵鼓山站37.3%，人數增加最多的則是台鐵科工館站、一口氣多出7萬3千餘人次。

高雄輕軌今年元旦成圓，成圓前與台鐵可轉乘車站分別為C18鼓山站與台鐵鼓山站、C21美術館與台鐵美術館站，成圓後再增加C30科工館與台鐵科工館站可轉乘，兩系統共有3處轉乘點。

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台鐵高雄站統計上半年、與輕軌可轉乘的3小站運量，美術館站25萬5千餘人次，鼓山站10萬7千餘人次，首次加入轉乘機制的科工館站高達31萬9千餘人次。

與去年上半年相較，鼓山站增加37.3%最多、科工館站29.6%、美術館站18.9%；若從實際增加人數來看，科工館站多出7萬3千餘人次最多，美術館站多了4萬6百餘人次，鼓山站多了2萬9千餘人次。

台鐵高雄站站長黃登瑞表示，輕軌成圓後與台鐵轉乘效益相當顯著，整體運量均有成長，強調台鐵會持續維持優質運輸品質，歡迎民眾多利用。

有鐵道迷分析，台鐵與輕軌轉乘3小站中，科工館站原本運量就是第一，輕軌成圓後運量再往上成長，很明顯就是轉乘效應；美術館站因為緊鄰美術館、加上輕軌龍貓隧道，本來就是人氣車站，但成圓後的運量繼續增加，或許與輕軌成圓後延伸路線有關。

讓人印象深刻的是鼓山站，去年上半年運量7萬8千多，今年上半年一舉站上10萬關卡、達10萬7千多人次，漲幅也最高，除既有轉乘效應擴大，也可能與距離柴山新登山口有關聯，加上登山口旁有大型停車場，有部分民眾會把車子放在停車場內，先後造訪柴山與搭乘輕軌逛市區。

台鐵科工館站，上半年運量大進補。（記者王榮祥攝）

台鐵美術館站始終維持高人氣。（記者王榮祥攝）

台鐵科工館站今年首度加入轉乘行列、表現傑出。（記者王榮祥攝）

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