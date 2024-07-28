為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

今各地高溫上看36度 留意午後雷陣雨

今日花東地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部大雨發生。（資料照）

今日花東地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部大雨發生。（資料照）

2024/07/28 06:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，隨著低壓帶遠離，環境轉為東南風，今（28）日花東地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部大雨發生。氣象署提醒，由於過去累積較多雨量，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水，民眾外出請務必注意自身安全。

今日各地降雨減少、溫度上升，東半部高溫31、32度，西半部則可以來到33至35度，新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫，沒下雨時天氣悶熱。空氣品質部份，北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部空品區為「普通」等級。

週一、週二（29日、30日）位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，由於環境較不利於其發展，此低壓未來發展空間有限，不過隨著低壓接近，水氣增多，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部也有機會出現局部大雨。

週三至週六（31日至8月3日）環境轉為西南風，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 34 27 ~ 35 27 ~ 34 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高壓迴流遇西南季風！鄭明典PO圖：雨大時太危險了
2024/07/27 08:10

高壓迴流遇西南季風！鄭明典PO圖：雨大時太危險了
台東、屏東大雨特報！注意雷擊強陣雨
2024/07/27 19:02

台東、屏東大雨特報！注意雷擊強陣雨

集結18位選手拍攝 台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光
暫時喘口氣！明天降雨減少 下週一起東、南部又有大雨
2024/07/27 18:33

暫時喘口氣！明天降雨減少 下週一起東、南部又有大雨
東南部海域19:21規模5.4地震！最大震度屏東滿州、台東蘭嶼3級
2024/07/27 19:33

東南部海域19:21規模5.4地震！最大震度屏東滿州、台東蘭嶼3級

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
週日降雨減緩 高溫飆36度沿海風浪大
2024/07/27 21:14

週日降雨減緩 高溫飆36度沿海風浪大
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播