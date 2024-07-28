今各地高溫上看36度 留意午後雷陣雨

今日花東地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部大雨發生。（資料照）

2024/07/28 06:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，隨著低壓帶遠離，環境轉為東南風，今（28）日花東地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部大雨發生。氣象署提醒，由於過去累積較多雨量，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水，民眾外出請務必注意自身安全。

今日各地降雨減少、溫度上升，東半部高溫31、32度，西半部則可以來到33至35度，新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫，沒下雨時天氣悶熱。空氣品質部份，北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部空品區為「普通」等級。

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週一、週二（29日、30日）位於菲律賓東方海面的低壓會來到臺灣附近，由於環境較不利於其發展，此低壓未來發展空間有限，不過隨著低壓接近，水氣增多，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部也有機會出現局部大雨。

週三至週六（31日至8月3日）環境轉為西南風，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 27 ~ 35 27 ~ 34 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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