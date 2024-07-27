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凱米重創蔬菜產地 台南1公斤高麗菜飆至169元

南市法制處消保官到傳統市場查核颱風過後蔬菜供需價格。（南市法制處提供）

南市法制處消保官到傳統市場查核颱風過後蔬菜供需價格。（南市法制處提供）

2024/07/27 23:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米帶來的豪大雨重創中南部蔬菜產地，造成葉菜類腐爛無法收成，蔬菜價格短期內恐上揚波動。據南市府法制處消保官訪查，葉菜漲幅逾2成，高麗菜1台斤至少要價80元。

法制處消保官前往東菜市場、和緯黃昏市場等傳統市場，及家樂福、北海道超市等大型賣場。訪查發現，葉菜類已有明顯漲幅，原半斤1把35元的葉菜調漲至45元，漲幅逾2成，瓜果類也有不少漲幅，小黃瓜從1台斤50元左右調漲至90元。

牛番茄1台斤調漲20至30元，本土高麗菜1台斤則要價80元。而進口青花椰、白蘿蔔與根莖類如紅蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯以及菇類則價格相對穩定。

大型賣場買氣相對活絡，據業者表示，上午進貨的葉菜類下午已搶購一空，包括小白菜、青江菜、油菜等1台斤均調漲20元左右，絲瓜1台斤調漲25元左右，根莖類雖未漲價但到貨量變少，指標性本土高麗菜1顆約1公斤，已從颱風前99元調漲至169元，架上菇類則供應量充裕不受影響。

法制處表示，整體而言，無論傳統市場或賣場，葉菜類及瓜類均受颱風影響有明顯漲幅，供應量及品項亦變少，而進口蔬菜、根莖類及菇類較不受影響。至雞蛋價格相對平穩且供應量充足，傳統市場散裝白蛋1台斤37元左右，賣場洗選白蛋1盒1台斤52元左右。

由於颱風夾帶大量雨水，對葉菜類收成影響至鉅，短期內恐難恢復原產量，預期與易受水傷的瓜類，未來一週價格可能持續攀升。法制處加強查核颱風過後蔬菜供需及價格受影響程度，以保障消費者權益，並建議民眾可多選購菇類、根莖類及進口平價蔬菜，不僅無損營養美味又省荷包，且有助平抑蔬菜價格。

法制處消保官查訪颱風過後賣場蔬菜供需情形。（南市法制處提供）

法制處消保官查訪颱風過後賣場蔬菜供需情形。（南市法制處提供）

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