台鐵和平-花蓮、嘉義-新營搶通中！停駛和增班列車一次看

台鐵北迴線災害不斷，預計8月3日搶通。（台鐵公司提供）

2024/07/28 21:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風遠離，各地交通仍受影響。台鐵公司（28日）晚間公布最新停駛和加開班次，明（29日）起除了北迴線「和平至花蓮」及縱貫線「嘉義至新營」尚未通車，其餘路段恢復正常行駛。

台鐵表示，北迴線和仁至崇德間K56+820至950，因有大量土石流淹沒軌道，估計多達2萬方需清理搶修，預估8月3日前搶通東正線；縱貫線嘉義至新營間因八掌溪溢流，於「南靖至後壁」間部分路基流失，各級列車下行行駛至嘉義站、上行行駛至新營站，預估8月2日前搶通東正線。

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台鐵說明，路線搶通之前，嘉義至新營間以公路接駁，如因公路接駁至不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車（含新自強號），不須重新補票。

列車最新運行資訊可洽台鐵公司官網或台鐵公司24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），目前異動班次彙整如下：

一、7月29日至8月2日對號列車停駛

●樹林=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛：22次、21次、408次、405次、426次、415次、410次、421次、436次、441次、250次、223次、443次、234次、233次。

●1次、2次觀光列車環島之星停駛。

●羅東=蘇澳新間：282次、248次、247次、285次、停駛。

●宜蘭=蘇澳新間：246次、237次停駛。

二、7月29日至8月2日對號列車增停

●蘇澳新站：278次、418次、280次、170次、422次、222次、428次、232次、432次、236次、438次、448次、252次、288次、256次、411次、271次、217次、417次、221次、273次、423次、477次、181次、431次、427次、283次、439次、241次、445次、447次。

三、7月29日至8月2日加開對號列車班次

●5306次普悠瑪號（花蓮往新左營，08:35開、13:34到）。

●5321次普悠瑪號 （新左營往花蓮，17:26開）。

四、縱貫線對號列車下行行駛至嘉義站（部分列車行駛至彰化站），上行行駛至新營站，路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。

五、7月29日至8月2日加開區間車班次

●開行宜蘭=和平間班次：

1. 4114次（宜蘭往和平，06:45開、07:49到） 。

2. 4133次（和平往宜蘭，08:20開、09:21到） 。

3. 4184次（宜蘭往和平，15:25開、16:36到） 。

4. 4033次（和平往宜蘭，17:03開、18:06到） 。

5. 4206次（宜蘭往和平，17:56開、18:58到） 。

6. 4216次（宜蘭往和平，19:00開、南澳=和平間現時刻行駛）。

7. 4046次（宜蘭往和平，21:05開、22:03到） 。

8. 4043次（和平往宜蘭，23:20開、00:21到）。

●開行花蓮=崇德間班次：

1. 4133次（花蓮往崇德，07:36開、07:58到）。

2. 4114次（崇德往花蓮，08:14開、08:38到）。

3. 4179次（花蓮往崇德，11:27開、11:49到）。

4. 4180次（崇德往花蓮，12:00開、12:23到）。

5. 4217次（花蓮往崇德，15:42開、16:04到）。

6. 4184次（崇德往花蓮，16:52開、17:17到）。

7. 4139次（花蓮往崇德，19:35開、19:58到）。

8. 4140次（崇德往花蓮，20:15開、20:36到）。

●以下區間列車改由南澳始發：

1. 4013次（南澳往湖口，06:56開、10:30到）。

2. 4177次（南澳往樹林，12:31開、15:58到）。

六、縱貫線區間列車下行行駛至嘉義站、上行行駛至新營站，路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。

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