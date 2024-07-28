07/28各報重點新聞一覽

巴黎奧運開幕式昨天在法國塞納河畔浪漫登場，台灣代表團由戴資穎和孫振共同掌旗，在滂沱大雨中搭船進場，所有選手都難掩興奮地和河邊觀眾揮手致意。（路透）

2024/07/28 07:18

自由時報

巴黎奧運開幕 經典華麗

二○二四年巴黎奧運昨天在雨中開幕後全面點燃戰火，「柔道男神」楊勇緯歷經激戰後落敗，未能敗部復活，八強止步，無緣連兩屆奪牌，今天輪到戴資穎為首的羽球軍團出擊，再接再厲爭取佳績。

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東協外長會議會王毅》布林肯關切中國軍演挑釁台灣

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美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅廿七日出席寮國東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，進行八十分鐘場邊會談。美國務院聲明寫道，布林肯表明會與夥伴、盟友共同促進印太地區自由開放，並強調台海和平穩定的重要性。

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機組發電歸零 核三1號機除役

核三廠一號機運轉執照昨到期，昨晚十點多機組發電歸零，台電預計一週後移出燃料棒，我國核能發電佔比估降到二．八％，待二號機明年五月中也除役，將是亞洲主要國家中首個實現非核家園，供電可由豐德百萬瓩新機組補上無虞，但電價、碳排等挑戰將隨之到來。

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聯合報

巴黎奧運聖火升空 206國上萬選手遊河開幕

二○二四年巴黎奧運在法國當地時間晚間七時三十分正式登場，奧運開幕式首度走出體育場，搬到塞納河上舉行，運動員搭乘共八十五艘船遊河出場，巴黎鐵塔上演燈光秀，點燃聖火儀式除了邀各國傳奇運動員接棒，最後還由法國三屆奧運柔道金牌得主希內與田徑名將佩雷克共同點燃聖火，隨後聖火台藉由氫氣球冉冉升空，直到下個月十一日閉幕為止。

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首部急診安寧指引 翻轉急救概念

急診不再是不能談末期的地方，台灣急診醫學會推出台灣第一版「急診安寧緩和醫療指引」，面對疾病已經到末期或生命明顯不到半年的患者，期盼能在急診時就敘明末期的定義，協助患者或家屬簽下「不施行心肺復甦術」（ＤＮＲ），依患者情況給予止痛藥或麻藥等，於急診或轉送安寧病房執行安寧緩和，盼能翻轉急診室僅能急救的概念，給予患者更適切的醫療。

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中國時報

雨浸花都 巴黎奧運浪漫開幕

由美國天后女神卡卡歌舞演繹法式香頌「我的羽毛」揭開序幕，巴黎奧運27日以精彩表演串起「花都」知名景點，呈現法國文化底蘊，並由體壇名將席丹、納達爾傳遞聖火，最終熱氣球造型的聖火盆從杜樂麗花園冉冉升起，「鐵肺歌后」席琳狄翁在艾菲爾鐵塔高唱〈愛的讚歌〉，於大雨中完成史上首個跳脫體育場的奧運開幕式。

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核三1號機停機 供電與減碳成隱憂

40年運轉執照昨到期，核三廠1號機27日晚間10時正式停機，今日正式從供電行列退出。系統將少近百萬瓩基載電力，全國核電也僅剩2號機的2.8％電力。由於取代的新機組豐德3號為燃氣機組，空汙與排碳將比核電上升。另外專家也憂心，今年夏天才過一半，供電可能落入「限電警戒」。

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美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅廿七日參加寮國東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，進行場邊會談。（法新社）

核三廠一號機運轉執照昨到期，正式退出供電行列，由豐德百萬瓩新機組補上供電無虞；圖為核三廠氣渦輪機。（台電提供）

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