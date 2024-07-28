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機組發電歸零 核三1號機除役

核三廠一號機運轉執照昨到期，正式退出供電行列，由豐德百萬瓩新機組補上供電無虞；圖為核三廠氣渦輪機。（台電提供）

核三廠一號機運轉執照昨到期，正式退出供電行列，由豐德百萬瓩新機組補上供電無虞；圖為核三廠氣渦輪機。（台電提供）

2024/07/28 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠一號機運轉執照昨到期，昨晚十點多機組發電歸零，台電預計一週後移出燃料棒，我國核能發電佔比估降到二．八％，待二號機明年五月中也除役，將是亞洲主要國家中首個實現非核家園，供電可由豐德百萬瓩新機組補上無虞，但電價、碳排等挑戰將隨之到來。

豐德新機組補上 供電無虞

核三廠一號機已運轉四十年，台電一個月前開始分階段降載，昨晚發電歸零，後續移出燃料棒，規劃興建室內乾貯，預計明年發包；核三除役環評程序尚在進行中，未來取得核安會發放除役許可，將進入四階段、二十五年的實質除役。

核三廠因燃料池空間足夠，爐心內的燃料棒不會無處可去，核三廠每年不用多花五億元的高額反應爐維護費用。

外界關切的電力供應，核三廠共有兩部機組，裝置容量各為九十五．一萬瓩，一年貢獻約一五○億度電力，核三的一號機停機後，經濟部已規劃由森霸電力的豐德三號機組補上，其裝置容量達一一○萬瓩，比核三廠一號機還高，能確保國內供電穩定。

但「核下氣上」牽動電價成本、碳排問題。根據台電最新揭露核電成本，每度約一．一三元，均已納入核後端成本（核廢料處理費用），外購燃氣每度約三．七元，因豐德新機組效率較佳，成本應可略低於平均值，若七十五億度電全以燃氣取代，估成本會多近一八○億元，影響每度電約不到○．一元。

經濟部強調，將以無碳再生能源為主軸，搭配低碳天然氣，朝每度電的二氧化碳排放低於○．四公斤目標努力。

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