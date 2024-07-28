東協外長會議會王毅》布林肯關切中國軍演挑釁台灣

美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅廿七日參加寮國東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，進行場邊會談。（法新社）

2024/07/28 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅廿七日出席寮國東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，進行八十分鐘場邊會談。美國務院聲明寫道，布林肯表明會與夥伴、盟友共同促進印太地區自由開放，並強調台海和平穩定的重要性。

強調台海和平穩定重要性

路透引述未具名國務院官員指出，布林肯表達對中國近期挑釁行為的擔憂，例如在總統賴清德就職後進行的環台軍演，「在每一次對話中，台灣是他們最為關心的議題」。布林肯另提出對台灣、香港和西藏人權的憂慮。雙方同意持續推動兩國軍事關係與溝通機制進展。

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美國國務院發言人米勒說，此次會談「開放且具建設性」，但雙方未就分歧最嚴重的議題達成任何重大協議。

美國國務院在聲明中，提及布林肯重申美國將持續採取必要行動捍衛美國與盟友及夥伴的利益與價值，包括人權；美國將促進自由開放印太的願景，並強調維持台海和平穩定的重要性。國務卿對中國在南海的破壞穩定行為表示關切，重申美國支持航行與飛越自由，以及依照國際法和平解決爭端。

布林肯也表明對中國支持俄羅斯軍事工業的嚴重關切。雙方討論的其他議題包括芬太尼、緬甸、朝鮮半島、加薩走廊局勢等。

王毅：美錯誤認知 變本加厲

據中國外交部聲明，王毅表示，美方堅持錯誤對華認知，遏制打壓沒有收手，甚至變本加厲；中美關係風險仍在積聚、挑戰也在上升。在南海議題上，王毅要求美方不要再搧風點火，攪局生事。在台海議題上，王毅重申台獨與台海和平水火不容，「台獨勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝著實現完全統一的目標努力」。

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