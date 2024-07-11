直球對決黃國昌！大法官尤伯祥投打「二刀流」 乙組超帥成績曝

脫下大法官司法袍的尤伯祥，是新北市雙和乙組野球聯盟「普普河豚棒球隊」投手和「雷希特人棒球隊」投手兼領隊。（圖翻攝自尤伯祥臉書）

2024/07/11 21:26

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不勝唏噓！尤伯祥曾任太陽花辯護律師 今成黃國昌對立面

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭昨天（10日）召開國會擴權法案釋憲案的暫時處分準備程序庭，大法官尤伯祥因「洗臉」立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌受到關注。有網友透露，尤伯祥能文能武，不只是大法官，私底下還是業餘棒球隊上能投擅打的「二刀流」選手，讓網友們大讚超帥！

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昨天在憲法法庭上，大法官們針對藍白強推之國會改革法案中的違憲爭議，向立院機關代表提問，黃國昌等人的回答讓人看了直搖頭。其中尤伯祥直指黃國昌針對反質詢定義的答辯根本是「以問答問」，要求說明清楚，但黃國昌直至退庭前，都未正面回應，還被尤伯祥提醒都沒有回答，要求補書狀說明的過程，不少網友直呼黃國昌踢到鐵板，尤伯祥精彩KO。

經此一役，尤伯祥一夕成為話題人物，事後有人發現尤伯祥過去是318太陽花學運的義務辯護律師，感慨10年光陰過去，曾經與黃國昌站在同一陣線的尤伯祥，而今卻成黃國昌對立面。

此外，有關注棒球的網友分享尤伯祥身穿球衣的照片，透露現年56歲的尤伯祥對棒球相當有熱誠，脫下司法袍的他是新北市雙和乙組野球聯盟「普普河豚棒球隊」投手和「雷希特人棒球隊」投手兼領隊，而且投打表現不俗。

網友翻出「野球革命Rebas」網站整理的雷希特人隊數據，可以看到尤伯祥在雙和聯盟17、18賽季有大量出賽，BB/9（保送率）僅2.2，每局被上壘率更是壓在2以內，「對一名超過55歲的老將來說，吃局數能力堪稱優秀，不會自己堆壘包，想打倒他，就得用棒子決勝負！」

「野球革命Rebas」網站上顯示尤伯祥最近一次身披雷希特人隊球衣出賽是今年4月14日，擔任先發投手對決礦工人隊，雙方5:5平手。不過網友表示，本月10日尤伯祥依舊有精采表現，只是這次穿的是大法官司法袍，「球場」是在憲法法庭。

還有另一位網友透露尤伯祥是「二刀流」，他球齡將近30年，可以說是位棒球痴，目前打2支球隊，幾乎每週末都有在新北雙和乙組聯盟登板投球，「他球速不快，變化球種不多，但控球精準，甚少保送。另外他的打擊也算安打率高，可以打平射砲。雖然他已高齡50好幾，但常常又投又打……真的算是河濱公園野球的傳奇人物！」

其他鄉民紛紛表示，「原來是大谷伯祥啊」、「超帥的，昨天也直接三振國蔥」、「國昌老師出來打球」、「這位投手昨天賞了某人三顆好球」、「早說不要隨便惹在河濱公園打球的阿伯 這次惹到大法官齁」、「可以這樣能文能武的嗎？」、「有幸在同場較勁過，覺得與有榮焉」、「之前有跟他打過比賽，確實令人敬佩」。

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