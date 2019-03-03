毛小孩的送行者！寵物禮儀師正夯 底薪加獎金吸引年輕人

2019-03-03 00:29

〔記者楊心慧／台北報導〕寵物殯葬產業興起，目前台灣至少有250萬隻寵物，去年人力銀行求職搜尋第一名是寵物禮儀師，顯見寵物這塊越來越多人重視，寵物禮儀師成為近年新興行業，年薪更可達到70萬以上，由於是新興行業，加上薪水不錯，不少年輕人願意投入。

YES123發言人楊宗斌說，近年少子化、單身者、養寵物的人多，引起年輕人對寵物禮儀師的好奇，會去搜尋這類工作，進而投入；這類職缺底薪近3萬，但若是有證照、業績獎金，年薪可達70萬起跳。

萬里福田寵物城堡黃姓禮儀師說，從事這個行業約一年，當初是喜歡動物，後來看到公司徵才，想說試看看，因而踏進這個產業。

黃姓禮儀師說，曾看過不少飼主和寵物有深厚的感情，在進行儀式時，還一度哭得傷心過度昏厥，令人相當鼻酸，但因自己也有養寵物，能了解飼主的心情，畢竟陪伴在身邊如同孩子一樣的寵物離開身邊，任誰一下子都無法適應。

談到剛開始這份工作時的狀況，黃姓禮儀師說，由於寵物送進來時的狀況都不一樣，剛開始看到動物遺體時會有點害怕，甚至有些遺體會讓人很不忍心，但後來漸漸克服心理障礙，如今相當喜歡這份工作，感謝有機會可以陪伴飼主，與寵物走最後一段路。

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