鹿港親子水上樂園試營運小朋友戲水後腸胃不適 業者說話了

鹿港喵喵親子水上樂園上星期試營運，傳出有小朋友戲水後腸胃不適。（民眾提供）

2024/07/23 17:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港喵喵親子水上樂園上星期剛試營運，但鹿港鎮公所接獲民眾反映，有小朋友玩耍回來腸胃不適，鎮公所說，將要求業者加強水質管控，留存紀錄表交給公所。李姓業者說，所用的水都是自來水，都經過3重過濾，每半小時也都有水質檢測，未來將更嚴格把關。

鹿港喵喵親子水上樂園是業者向鎮公所租用平等路廣停二用地，上星期五、六、日試營運，鹿港鎮12歲以下兒童免費，試營運期間還擴大到福興鄉12歲以下兒童也免費，一推出就大爆滿。

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鎮公所指出，接獲民眾反映，有小朋友去水上樂園玩，回家後就腸胃不舒服，就診時才發現，也有其他戲水小朋友也來看醫生，希望鎮公所要求業者嚴格把關水質。

鎮公所說，業者回應，水上樂園所用的水全都是自來水，透過氯錠、活性碳及過濾網3重循環過濾，在場工作人員每半小時以試紙檢測水質，確保戲水池水質品質。公所會更加嚴格要求業者加強水質檢測，同時必須把每日的水質檢測紀錄表交給鎮公所留存。

李姓業者說，在鹿港打造水上樂園，全數採用自來來再經過循環消毒，對於家長所提出的疑慮，未來將加強檢測與把關。

凱米颱風來勢洶洶，水上樂園原訂7月26日起正式推出，只要彰化縣宣布放颱風假，或是風雨太大都會停止營運。目前規劃暑假期間每星期五、六、日，上午9點到晚上8點開放，設籍鹿港鎮的12歲以下的小朋友、65歲以上鄉親或是身心障礙人士，一律免費入場，其餘每人100元。

業者說，所用的水都是自來水，並經過3道過濾。（資料照，記者劉曉欣攝）

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