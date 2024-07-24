強颱凱米深夜登陸 最新風雨預報：明上午22縣市皆達停班課標準

最新風雨預報顯示，明天上午全國22縣市都達停班課標準。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/24 16:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風凱米中心正逐步逼近，今（24日）下午4點的中心位置已經來到宜蘭的東南方約180公里之處，將於深夜登陸，最新風雨預報顯示，明天上午全國22縣市都達停班課標準。

中央氣象署在下午4點發布最新風雨預報，明（25日）清晨6時至中午12點，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣平均風力6-7級轉5-6級、陣風9-10級轉8-9級；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣平均風力6-7級、陣風9-10級；澎湖縣、連江縣平均風力7-8級、陣風10-11級。

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僅南投縣、嘉義市、台東縣風力未達標，不過3縣市未來24小時內雨量達350毫米以上，符合停班課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，不過實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

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