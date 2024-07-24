凱米撲台已1死58傷 全國總災情962件、曾停電13萬餘戶

中央災害應變中心下午3時召開第五次工作會報，由內政部長、指揮官劉世芳主持。（記者陸運鋒攝）

2024/07/24 15:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風已轉為強烈颱風，以每小時15公里向前進，全台各地風強雨驟，造成多處傳出災情，中央災害應變中心由指揮官劉世芳主持第五次工作會報，截至今天下午2時30分，颱風造成全國1死58傷，其中，高雄一名女騎士，遭倒塌路樹砸中送醫不治，全國總災情則有962件。

災情包括路樹倒榻458件、廣告招牌68件、道路20件、橋樑3件、鐵路高鐵3件、土石6件、建物毀損76件、水利設施1件、民生基礎設施163件、交通事故1件、環境污染3件、其他157件，此外，全國曾經停電戶13萬1625戶、累計積淹水22件。

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中央災害應變中心統計，昨天凌晨0時迄今，全國降雨量排名前7分別為，宜蘭縣太平山503.0毫米、台中市南湖圈谷346.5毫米、桃園市拉拉山309.5毫米、花蓮縣和平林道266.0毫米、新北市福山植物園251.5毫米、新竹縣西丘斯山231.0毫米、台北市茶製場217.0毫米。

目前全台11縣市進行預防性疏散撤離，截至下午2時止，累積撤離人數共4018人，收容處所開設34處，收容安置386人。另外，全台除了連江縣二級開設外，其餘21縣市均一級開設

此外，易成孤島地區共有14縣市、48鄉鎮、193處，在193處中，有38處採預防性撤離，其餘155處，中央已督導各地方政府完成10天民生物資儲量整備。

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