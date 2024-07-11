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鹿港蛋黃酥名店「新口味」無法預約秋節訂單 業者曝原因

彰化縣鹿港鎮知名的「新口味」蛋黃酥，因為不願意讓民眾排隊日曬雨淋，全面改為官網訂購，並且每個星期五開放預約下個星期的訂單。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮知名的「新口味」蛋黃酥，因為不願意讓民眾排隊日曬雨淋，全面改為官網訂購，並且每個星期五開放預約下個星期的訂單。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/07/11 06:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到了蛋黃酥大戰開打時間，許多店家都在搶訂單，但彰化縣鹿港鎮蛋黃酥名店「新口味」，3年來堅持全年不分平假日，都只能每星期五在官網預訂下一個星期的蛋黃酥，就算中秋節檔期也一樣，就是為了確保原物料、人力都能在充足條件下，維持多年來的品質。

「新口味」蛋黃酥二代王裕誠表示，因為該店位於鹿港鎮頂番婆聚落，原本都是現場購買，從2020年開始改為線上預約，官網預約額滿，現場就不再販售，必須有預約成功才能來取貨。2022年開始，官網預約方式再全面改版，改為每星期五在官網預訂下一個星期的訂單，不分平假日，包括中秋節檔期或是春節都是相同的預約模式。

不過，許多民眾一再敲碗，希望能夠提早預約中秋檔期，因為「新口味」以往就是固定在農曆6月1日開始受理中秋節訂單，但自從改為取貨日的前一個星期五才能下訂，對於有送禮採購需求的消費者或是公司行號，實在非常不便，希望能夠改回以前中秋檔期的預約辦法，讓民眾可以安心送禮。

對於民眾一再敲碗，王裕誠強調，當初全面改為線上預約，就是不希望民眾為了排隊而日曬雨淋，加上頂番婆聚落的道路交通常常壅塞，才會下定決心，堅持全面網路預約，不要讓民眾排隊。為了讓全年網路預約不要一店多制，後來更決定不分平假日都是每星期五在官網預訂下一個星期的訂單。

王裕誠表示，根據多年來的經驗，搶先接單就很怕原物料短缺，或是人力短少，雖然可以預先訂好鹹蛋黃等物料，找多一點的人力，但就怕會有變數。因此，最好的狀況就是在充份確保原物料與人手後，再算出可穩定供貨的數量，讓民眾到官網預購下單，才能確保品質。

「新口味」目前蛋黃酥價格仍維持每顆45元，中秋節檔期確定價格「凍漲」，但只供應12入禮盒的中秋限定款售價550元，王裕誠表示，也會推出聯名款，供民眾有更多選擇。

彰化縣鹿港鎮知名的「新口味」蛋黃酥，因為不願意讓民眾排隊日曬雨淋，全面改為官網訂購，並且每個星期五開放預約下個星期的訂單。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮知名的「新口味」蛋黃酥，因為不願意讓民眾排隊日曬雨淋，全面改為官網訂購，並且每個星期五開放預約下個星期的訂單。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮的蛋黃酥名店「新口味」，前進觀光客必到的鹿港中山路，提供給民眾坐下來喝茶、吃蛋黃酥的空間。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮的蛋黃酥名店「新口味」，前進觀光客必到的鹿港中山路，提供給民眾坐下來喝茶、吃蛋黃酥的空間。（資料照，記者劉曉欣攝）

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