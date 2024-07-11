中國網紅「鐵頭」放話再犯靖國神社 日本名醫加碼懸賞10萬美元逮人

日本名醫高須克彌誓言逮到中國網紅「鐵頭」，並再度加碼懸賞金。（圖擷取自@zonghengjp、@katsuyatakasu 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/11 22:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「鐵頭」今年5月底，到東京靖國神社入口石柱塗鴉、撒尿，犯案隔天逃回中國，日警逮捕一名共犯，同時對「鐵頭」發布通緝令，不料對方放話「會再犯」。對此，先前祭出高額懸賞金逮捕「鐵頭」的日本名醫高須克彌，再度將賞金加碼，誓言要將他逮捕歸案。

綜合日媒報導，日本警視廳公安部調查，本名董光明的中國網紅「鐵頭」，夥同其他2名中國籍男子，今年5月底晚間前往東京靖國神社入口，對其入口處石柱塗鴉、撒尿。事後「鐵頭」和拍下犯案過程的許來玉，犯案隔天潛逃回中國，警方本月9日僅逮到定居日本的一名同夥姜卓君，目前已對潛逃的2人發布通緝令。

請繼續往下閱讀...

6月1日曾對「鐵頭」發布懸賞金的日本知名整形醫師高須克彌，9日得知「鐵頭」一名同夥被捕，人在中國的「鐵頭」接受日媒採訪時，竟囂張隔空放話「如果有機會，我下次還會幹！」為此氣得在社群平台「X」（原推特）發文表示，他決定將「鐵頭」懸賞金增加到10萬美元（約1538萬日圓、新台幣321萬）。

不僅如此，高須克彌還向中國民眾喊話，如果有人能讓「鐵頭」進到日本駐中國大使館，他就立即轉帳10萬美元給對方，「您選擇用什麼方式執行並不重要，先做到者先得。」高須克彌解釋，日本警方發布的通緝方式，是讓被有逮捕令的犯罪者進入日本領土，就可被當場逮捕，因此處理國外逃犯最簡單的方法，就是將其丟進大使館。

中國網紅「鐵頭」今年5月底，在靖國神社做出塗鴉、隨地撒尿等惡行後，隔天逃回中國。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法