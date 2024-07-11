外婆母親車禍重傷美返台就醫 空軍徐皓明拍片：感謝各界撐起一把傘

空軍官校學生徐皓明（中）獲美空軍官校公費留學就讀，並在五月底畢業，媽媽及外婆也赴美參加畢業典禮，卻遇到重大車禍受傷。（資料照，取自王立楨臉書專頁）

2024/07/11 22:18

〔記者吳哲宇／台北報導〕我國留美空軍官校學生徐皓明母親與外婆5月赴美參加他的畢業典禮，卻發生嚴重車禍就醫，在社會各界紛慷慨解囊相助順利返台就醫。徐皓明今日透過空軍臉書粉專拍攝影片，感謝的關心與協助，並致上最高敬意，自許未來「矢志捍衛領空」以保家衛國的實際行動回饋各界善心，將善的循環延續下去。

徐皓明為我國空軍官校成績優異的學生，獲美國空軍官校公費留學機會，但5月底畢業時，其母親、外婆赴美參加前往畢業典禮，卻遭遇重大車禍受傷，致使兩人頸椎受傷開刀。國軍立即啟動救助機制，民間單位聽聞徐家不寬裕的情況後，也發動募款行動，為徐母、外婆籌獲醫療與後續支應費用。

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在美、台醫療團隊等協助下，徐皓明的母親與外婆逐漸恢復，並屢傳好消息。空軍司令部表示，徐皓明與外婆已於6日晚間返抵國門並進入三軍總醫院，空軍司令部臉書粉專，今日發佈徐皓明與家人的感謝影片，感謝各界在艱難時刻為他撐起一把傘，並深深鞠躬以表感謝。

徐皓明表示，6月7日官校成立的「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」捐款，他將在第三方公正後，交付合作金庫信託保管。大家的愛心善款將用於他及親屬「在美醫療支出」、「返國照護」及「生活急難」等方面，確保每一筆捐款都被妥善運用。

徐皓明在影片表示，當時母親與外婆重傷就醫，龐大醫療費用讓他內心沮喪無助，但僑界、國外同鄉會、國防部、空軍司令部及母校空軍官校，事發後給予支持與關心，同時更感謝華航、UIA聯合國際救援團隊、國泰人壽及產險公司、奇美醫院醫師，在大家努力不懈、不眠不休協助下，將他母親與外婆從美國平安護送回台，在軍醫局協助下接受醫療照顧。

徐皓明也感謝總統賴清德、副總統蕭美琴、民進黨立委王定宇、澎湖縣長及議長、軍友社榮譽理事長李棟樑、安得烈慈善協會執行長羅紹和，僑胞及所有支持他的人的協助。

徐皓明說，就如同歌詞「擋下幾滴雨」，在這艱難時刻撐起一把傘，讓他感受到世界美好與溫暖，未來他矢志捍衛領空，以保家衛國的實際行動回饋各界善心，期許自己持續成長茁壯，做個手心向下的人、延續善的循環。影片結尾再以文字感謝來自世界各角落的幫助，成為他們艱難時刻的太陽。

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