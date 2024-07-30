日本眾議員佐佐木紀到訪高市議會 康裕成：患難見真情好友

日本眾議員佐佐木紀到訪高市議會，康裕成稱患難見真情的好友。（高市議會提供）

2024/07/30 14:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本石川縣眾議員佐佐木紀今到訪高市議會，關心凱米颱風災後情況；議長康裕成表示特別感動，形容是患難見真情的好友，也期待未來能和加賀市議會締結姊妹議會。

曾任自民黨青年局長的佐佐木紀眾議員長期對台友好，本次受邀來台參與第十屆台日交流高峰會in台南，有感於凱米颱風造成高雄嚴重災損，特別安排南下表達關心之意。

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康裕成熱情招待日本友人，先是陪同造訪紅毛港保安宮向安倍晉三銅像致意，感念安倍過去對台日友好的付出，接著再前往市政府拜會市長陳其邁，最後一行人回到高雄市議會。

康裕成感謝佐佐木眾議員關心高雄風災，就如同台灣人民援助年初能登半島大地震，她說，高雄市與石川縣患難見真情，令人感動；她也向首次到訪的佐佐木眾議員展示議長會客室內、兩幅25年前後光榮碼頭照片，看著港灣倉庫變身高流中心、舊鐵道改建為輕軌，高雄變化之大，讓佐佐木眾議員驚艷。

康裕成同時向佐佐木眾議員介紹第四屆議會65位議員中，約有6位40歲以下年輕議員，她強調台灣願意給年輕人機會，並笑稱「資深議員壓力很大」，所以她特別努力。

佐佐木眾議員分享日本人民、大多不願背負落選風險，因此從政意願不高，認為台灣提供年輕人及女性優良從政環境。

高雄市和石川縣加賀市於2014年簽定觀光交流協議，康裕成期待未來能和加賀市議會締結姊妹議會，佐佐木眾議員則期望提升兩市交流，並邀請康議長若到日本，一定要到加賀市拜訪。

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