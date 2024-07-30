海底電纜屢遭中國船破壞 審計部：2023年12件為歷年最高！

審計部112年度中央政府總決算審核報告揭露，國內海纜共10條，近5年度發生外力破壞或推擠受損案件共36件，2023年甚且高達12件，為歷年最高。圖為海底電纜施工示意圖。（資料照）

2024/07/30 13:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國海底電纜屢遭中國船隻破壞，審計部112年度中央政府總決算審核報告揭露，國內海纜共10條，分別連接台灣本島與澎湖、金門、馬祖等離島，近5年發生外力破壞或推擠受損案件共36件，2023年甚且高達12件，為歷年最高。

審計部報告指出，連接台灣本島與離島的海底通訊電纜攸關民眾生活與安全，近年電纜受損案件頻傳，國家通訊傳播委員會（NCC）允宜持續督導電信業者強化海纜通信系統之備援機制與安全防護，以確保我國通訊安全與暢通。

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NCC發布2023年通訊傳播市場報告指出，海底通訊電纜為全球最重要網路骨幹，承載國際數據流量達9成，又為完善與整備我國先進網路建設，行政院於2021年10月發布「智慧國家方案（2021-2025 年）」，內容包含推動海纜安全防護政策，以強化網路韌性。

審計部報告提及，台灣本島與離島間通信以海纜通信系統為主，微波鏈路及衛星通信系統為輔，海纜通信系統如發生障礙，將嚴重衝擊台灣本島與離島間通信功能，NCC於2022年1月7日研提「國家通訊傳播委員會強化國內海纜備援防護監理措施」，督導電信業者強化海纜通信系統的備援機制與安全防護。

經查，國內海纜共10條，均由中華電信公司投資建置與維護，分別連接台灣本島與澎湖、金門、馬祖等離島，近5年度（2019至2023年）發生外力破壞或推擠受損案件，總計有36件，年平均故障約7件，2023年甚且高達12件，為歷年最高。

據NCC說明，主要係遭受臨近國家抽砂船、漁船、商船等各式船隻作業或航行錨泊破壞所致，且遇障礙後修復費時，甚有超過4個月始修復完成情形，影響離島民眾生活甚鉅。

其中，台馬第二海纜「淡水－東引」區段於2023年2月2日發生疑似遭受漁船下錨勾損事件，通訊網路服務緊急移由台馬第三海纜支應，惟台馬第三海纜「草漯－南竿」區段亦於2023年2月8日發生疑似遭受貨輪下錨勾損事件，維修作業須協調國際海纜船至事故發生地進行搶修，致離島通訊須轉由微波因應，期間又因微波頻寛不足，無法全面性涵蓋，導致馬祖1萬多戶居民家用電話、行動通訊及網路服務壅塞，無法通聯，嚴重影響政府機關、金融交易、醫療服務及交通運輸等運作。

報告指出，有鑑於連接台灣本島與離島的海底通訊電纜，攸關民眾生活與安全，NCC雖督導中華電信公司持續擴增微波備援系統容量，研發海纜保護區自動警告系統，即時偵測進入海纜保護區作業船舶，並介接交通部航港局自動識別系統，傳送告警訊息予各該船舶，同時通知海巡單位前往海纜所在海域巡護盤查等備援及防護機制。

不過，近年電纜受損案件頻傳，經函請NCC持續督導電信業者強化海底通訊電纜防護措施，以確保離島軍民通訊網路正常穩定運作。據NCC回覆說明，「已督導電信業者透過多重防護機制降低海纜受損之風險，包含辦理訊務疏轉演練及抽換障礙率較高區段之海纜等措施，並擴增台馬微波備援系統容量，後續將持續督導電信業者強化海纜防護措施」。

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