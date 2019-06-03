2019-06-03 12:58

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣日前一場暗夜惡火，使行動不便的47歲徐姓屋主葬身火窟，任職大體修復師的二女兒徐子臻見到父親焦黑遺體悲慟萬分，原希望親手修復父親大體，「但心都碎了實在做不了」，只能透過同事幫助完成，而自己在旁目睹過程內心煎熬無法言喻，更遺憾未接到父親生前最後一通電話，如今只希望他能莊嚴地走完人生最後一程。

徐男與70歲老母同住頭屋鄉一處透天厝，上週五深夜2點疑因電器引發火勢，位於3樓鐵皮加蓋的徐男逃生不及，不幸慘死。住在苗栗市的徐子臻接獲噩耗趕到現場，見到父親遭火吻的遺體悲痛萬分，原希望親手修復父親遺容，但「心都碎了，沒辦法親手做。」

22歲的「送行者」徐子臻說，自己尚有1姊1妹，平時未與父親同住，而在事發前幾小時父親曾打電話給她，但因忙於工作未能接到，後來從妹妹口中得知，父親因久未見到眾女兒非常思念，希望她們能回家相聚，但未料當晚就遭逢悲劇，從此天人永隔，讓她遺憾自責不已。

徐子臻感慨地說，過去爸爸因受精神疾病所擾，常常喝酒澆愁，無形中也讓父女間出現了隔閡，再加上自己已出嫁，4年多來只有逢年過節才會見到父親，但她知道自己是父親最疼愛的女兒，萬沒想到兩人最後竟然是在工作環境中相見，心中滿是悲痛遺憾。

昨天透過同事協助，耗費10幾個小時，才重新修復父親遺體，徐子臻與姊妹強打精神，除了要料理父親後事，也要扛起家庭重擔；徐子臻說，奶奶慟失愛子又擔憂賠償問題，每日夜不成眠，自己與姊姊初踏職場收入不多，妹妹又尚在念國中，全家往昔就靠低收補助支撐，如今經濟更為雪上加霜。

苗栗縣長徐耀昌今早也至徐男靈前上香，並送上2萬元急難補助，承諾苗栗縣政府社會處會全力協助申請微型保險、社會救助等；頭屋鄉長徐鑫榮及地方民代也將協助處理後續賠償事宜，幫助喪家度過難關。

（白）

上傳完成:【2810478_「心碎無法修復父焦屍」女禮儀師遺憾未接到生前思念電話】

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法