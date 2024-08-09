時樂揭柯文哲競選經費500萬疑做假帳 民眾黨：正在釐清

民眾黨發言人吳怡萱。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/08/09 17:52

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柯文哲競辦被爆「500萬合作案」疑作假帳 時樂：非本公司承接業務

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲去年總統大選期間的募款經費爭議延燒，承辦其中2場造勢活動的「時樂股份有限公司」負責人戴利玲今（9日）透過聲明稿表示，民眾黨申報資料中，去年12月20日新台幣500萬元宣傳廣告費並非公司承接業務，已請民眾黨進行相關釐清與更正；民眾黨發言人吳怡萱回應，正在釐清中。

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政治評論元吳靜怡表示，柯文哲競選總統時，由「尼奧創意行銷有限公司」與「時樂股份有限公司」負責租借場地及活動宣傳，兩間公司活動花費加起來高達6000萬，申報時也分別向監察院申報。吳質疑，兩公司負責人為同一人，民眾黨為何分開申報。

時樂股份有限公司負責人戴利玲透過聲明指出，公司與尼奧公司各為獨自法人，雖登記負責人同一，但股東及成員團隊均不同，不應混淆視之。又本公司業務除活動承攬行銷外，並包含受託採購媒體轉播與廣告。

聲明表示，公司在柯文哲競選期間，僅承接2場造勢活動，今年因既定業務，未承接任何競選相關活動，且公司是收取「活動執行費」，場地使用費與公司無關。

聲明提及，申報資料中112年12月20日新台幣500萬元宣傳廣告費，並非公司承接業務；另針對今年1月5日1087萬8000元轉播費，是公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正。

聲明強調，公司就承接業務均依實際契約及工作內容開立相應發票，亦無政治立場，關於民眾黨申報內容及方式，非本公司可預為干涉，已請民眾黨進行相關之釐清與更正，望勿造成大眾誤認或衍生後續爭議。

「時樂股份有限公司」負責人戴利玲今天發聲明稿。（時樂股份有限公司提供）

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