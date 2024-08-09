柯文哲競辦被爆「500萬合作案」疑做假帳 時樂：非本公司承接業務

時樂公司發出五點聲明駁斥與柯文哲合作案一事。（截取自Threads、資料照；本報合成）

2024/08/09 17:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金「金流疑雲」，資深媒體人康仁俊稍早在社群媒體上發文爆料，柯文哲競選辦公室向監察院申報的競選經費一筆與時樂公司的「500萬合作案」根本無中生有，並稱該公司透過他提出正式聲明，公開駁斥合作案一事，要求民眾黨出面說明。

康仁俊：時樂發聲明強調沒有這項合作案

資深媒體人康仁俊在Threads上發文表示，時樂公司透過他提出正式聲明，「柯文哲競辦向監察院申報錯誤百出，其中柯競辦申報支付一筆500萬給時樂公司，時樂聲明指出沒有這項合作案，也沒有收到500萬，要求民眾黨出面說明」；康仁俊接著指控，「申報競選經費需要單據核銷，請問柯文哲，時樂公司從未開立500萬的票據給你，你是從哪邊生出單據的？還有，這500萬去哪裡了？」

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時樂發布5點聲明指出，本公司與尼奧公司為各自獨立法人，雖登記負責人同一，但股東及成員團隊均不同，不應混淆視之；時樂業務除活動承攬行銷外，並包含受託採購媒體轉播與廣告。

時樂表示，公司在柯文哲競選期間僅承接2場造勢活動（112年12月16日台南場、112年12月17日桃園場），113年因既定業務，未承接任何競選相關活動，且公司是收取「活動執行費」，有發票可稽，場地使用費與本公司無涉。

時樂說明，在申報資料中，112年12月20日新台幣500萬元宣傳廣告費並非公司承接業務；且申報資料中113年1月5日新台幣，10,878,00元轉轉播費，公司是受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非公司提供轉播服務，將通知民眾黨部請其更正。

最後，時樂澄清，公司承接業務均依實際契約及工作內容開立相應發票，亦無政治立場，關於民眾黨申報內容及方式，非公司可預為干涉，已請民眾黨進行相關之釐清與更正，望勿造成大眾誤認或衍生後續爭議。

民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金「金流疑雲」。（資料照）

時樂公司發出五點聲明駁斥與柯文哲合作案一事。（截取自Threads）

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