冷氣團來襲「先濕後乾」！ 週四清晨低溫10度以下

未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/14 18:21

〔記者林志怡／台北報導〕今晚起將有新一波大陸冷氣團影響台灣，北部、東北部氣溫率先下降。中央氣象署說明，這一波冷氣團將持續至週五清晨，並呈現「先濕後乾」的天氣型態，最低溫預計發生在週四清晨，西半部、東北部低溫僅10至13度，花東地區約15度，局部地區低溫可達10度以下。

中央氣象署預報員林定宜指出，今晚起有新一波大陸冷氣團影響台灣，加上南方雲系靠近，週四前各地天氣轉趨濕冷，北部及東半部地區、南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區則有零星短暫雨，週四清晨起逐漸轉乾，僅東半部地區局部短暫雨，其餘地區轉為多雲到晴，且好天氣將持續至下週二。

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但林定宜提醒，今晚起基隆北海岸、桃園至台南沿海空曠地區、澎湖馬祖、綠島蘭嶼有8至9級強陣風，且風力明天還會再增強，桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島、澎湖馬祖、綠島蘭嶼有9至10級強陣風。

林定宜說，這波大陸冷氣團的最低溫發生在週四清晨，西半部、東北部地區低溫約10至13度，花東地區約15度，局部地區低溫可達10度以下，另自今晚起至週四清晨期間，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。

此外，林定宜提到，這波大陸冷氣團預計週五白天後逐漸減弱，各地氣溫回升，可達20度以上，但週五、週六有明顯的輻射冷卻效應，週日白天與清晨溫差可達10度以上，西半部地區需注意日夜溫差，早出晚歸建議適當增減衣物。

未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

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