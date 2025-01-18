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    尹錫悅羈押庭審理今召開 一度神隱後確定「親自出庭」應訊

    南韓總統尹錫悅因涉嫌主導內亂和濫用職權被捕，尹錫悅的律師尹甲根今早記者會時透露，總統將親自出庭。（路透）

    南韓總統尹錫悅因涉嫌主導內亂和濫用職權被捕，尹錫悅的律師尹甲根今早記者會時透露，總統將親自出庭。（路透）

    2025/01/18 11:11

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因涉嫌主導內亂和濫用職權被捕後，尹錫悅的律師尹甲根今早記者會時透露，總統將親自出庭，打破慣例成為第一位以嫌疑人身分出庭受審的現任總統。首爾西部地方法院將於18日下午召開羈押庭，審理是否需要羈押尹錫悅，結果最快於晚間出爐，最遲則於19日清晨公布。

    《韓聯社》報導，尹錫悅此前一度行使緘默權並拒絕出庭，但最終決定出席羈押庭。消息人士透露，尹錫悅此舉可能是為了恢復名譽，並直接向法庭說明戒嚴的合理性。

    高級公務員犯罪調查室（公搜處）已向法院提交長達150多頁的羈押聲請書，指控尹錫悅於去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會，並試圖逮捕朝野主要政治人物。公搜處更進一步指出，尹錫悅在戒嚴令失效後仍計畫再度發布戒嚴，顯示毫無反省之意，恐有再犯、湮滅證據和逃亡之虞。

    若法院裁定羈押，尹錫悅將成為南韓憲政史上首位遭到羈押的現任總統。反之，若法院駁回羈押聲請，尹錫悅將返回總統官邸，並可能重提戒嚴事件搜查及彈劾案的合法性問題。

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