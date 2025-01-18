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    2025全球「最難吃食物」來自這國 香港蓮蓉月餅也上榜

    瑞典的血煎餅（Blodplättar）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    瑞典的血煎餅（Blodplättar）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    2025/01/18 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕根據世界美食百科網站「世界美食地圖」（TasteAtlas）發佈的2025年全球百大「最難吃的食物」名單，瑞典的血煎餅（Blodplättar）位居榜首，這道傳統的煎餅料理加入動物血液，得到了僅1.6顆星的低分，成為全球最不受歡迎的食物。

    「世界美食地圖」（TasteAtlas）資料顯示，這項榜單的評選基於來自全球近60萬個用戶的評分，顯示出食物口味上的極大差異。除了瑞典的血煎餅，芬蘭的血餃子（blodpalt）位居第二名，這道用黑麥或大麥粉與動物血混合製作的餃子獲得了1.8顆星。排名第三的是來自瑞典的披薩餃（Calskrove），這道將漢堡和薯條塞入披薩餃子中的創意料理僅得到了1.9顆星。

    其中，讓香港人驚訝的是熟悉的單黃蓮蓉月餅也榜上有名，排名第25，獲得了2.4顆星。這道傳統的中秋月餅以其濃郁的蓮蓉餡料聞名，但顯然不被所有人所接受。

    亞洲的許多特色菜餚也出現在這份名單中，泰國的炸蟬蛹（Hon Mhai）以2.0顆星排名第五，緊接其後的是來自泰國的魚雜咖喱（Kaeng Tai Pla），排名第九。中國的鴨頭、日本的拿坡里義大利麵、皿烏龍麵以及紅豆飯也分別進榜，排名分別為第40、第75、第90和第96位。

    芬蘭的血餃子（blodpalt）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    芬蘭的血餃子（blodpalt）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    瑞典的披薩餃（Calskrove）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    瑞典的披薩餃（Calskrove）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    泰國的炸蟬蛹（Hon Mhai）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    泰國的炸蟬蛹（Hon Mhai）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    香港的單黃蓮蓉月餅（Danhuang lianrong yuebing）（圖擷取自TasteAtlas網站）

    香港的單黃蓮蓉月餅（Danhuang lianrong yuebing）（圖擷取自TasteAtlas網站）

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