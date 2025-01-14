百億賭王林秉文潛逃出境被通緝 刑事局發布查緝專刊

林秉文因涉及非法地下匯兌案潛逃出境被新北地院發布通緝，刑事局今審酌本案屬社會矚目案件，因此發布查緝專刊。（翻攝刑事局官網）

2025/01/14 18:19

〔記者陸運鋒／台北報導〕百億賭王、PGTalk負責人林秉文，因涉及非法地下匯兌案潛逃出境，被新北地院發布通緝，而民眾黨立委黃國昌昨質詢內政部長劉世芳時，質疑刑事局通緝犯查緝系統沒有林秉文相關資訊，刑事局今天表示，審酌本案屬社會矚目案件，因此發布查緝專刊。

林秉文去年12月5日應前往新北地院開庭但未到庭，地院於12月9日核發拘票，但林秉文12月26日再次未到庭，地院因此發布通緝，對於刑事局通緝犯查緝系統沒有林秉文相關資訊，昨晚刑事局發布新聞稿指出，不影響其通緝身分。

請繼續往下閱讀...

刑事局昨解釋，發布要案（緊急）查緝專刊是依據「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，主要針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序通緝犯，有緊急追緝及告知公眾必要，查緝是類通緝犯具有高度拒捕風險，所以發布專刊協請民眾提供破案線索，並提醒各警察機關注意執勤安全，加強查緝到案。

刑事局審酌本案屬社會矚目案件，因此今天發布查緝專刊，至於林秉文的查緝內容則顯示，林秉文因涉及違反銀行法潛逃出境遭到新北地方法院通緝，通緝罪名為銀行法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法