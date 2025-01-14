台中知名景點「心之芳庭」 3/31熄燈

「心之芳庭」在北屯大坑經營15年，號稱台灣首座結合戶外婚禮與觀光旅遊。（薰衣草森林集團提供）

2025/01/14 18:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中知名景點「心之芳庭」在北屯大坑經營15年，號稱台灣首座結合戶外婚禮與觀光旅遊，今天宣佈因租約到期、地主不再續約，將於3月31日熄燈，薰衣草森林集團董事長王村煌也透露，心之芳庭將轉至南投縣九九峰，以全新樣態迎客。

2009年開園的心之芳庭在台中大坑打造南法莊園風情與獨特浪漫童趣美景，在成為中部知名的休閒與婚宴場域，15年累積超過320萬旅客的造訪，共舉辦1249場戶外婚宴，參加婚禮賓客達71萬人次。

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心之芳庭的戶外休閒園區在去年暫停營業，但婚禮、婚宴照常營業，王村煌今天宣佈心之芳庭將營業至今年3月底，告別台中北屯，但集團也取得南投縣政府九九峰氦氣球樂園OT案，薰衣草森林與心之芳庭品牌將進駐，將自法國引進高300公尺氦氣球，微熱山丘、卓也藍染等品牌將共同合作，將於2026年春季開幕。

心之芳庭為感謝15年來遊客支持，將在今年農曆春節舉行感謝祭，在1月29日（初一）至2月2日（初五）重新開放入園及餐廳，生肖屬蛇和特定條件對象可免費入園外，也祭出多重感謝好康及精心以玫瑰、繡球花、瑪格麗特等象徵愛與感謝的園藝美景供民眾拍照打卡。

針對九九峰樂園，王村煌表示，該樂園南投縣政府投資5.2億元，集團投入1.08億元，預計2026年春季正式營運，目標每年吸引逾50萬遊客到訪，創造2.5億年營收，可望帶動地方觀光產業。

王村煌表示，台中北屯心之芳庭將於3月31日熄燈，將轉至南投縣九九峰，以全新樣態迎客。（薰衣草森林集團提供）

「心之芳庭」在北屯大坑經營15年，號稱台灣首座結合戶外婚禮與觀光旅遊。（薰衣草森林集團提供）

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