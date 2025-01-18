板殯第二場說明會 議員與官員推拉、遞交3千份反擴建連署書

新北市府今（18）日舉行第二場說明會，市議員周勝考仍率主張遷建派到場抗議，市議員黃淑君則上講台試圖拿走民政局長林耀長手中麥克風。（記者黃子暘攝）

2025/01/18 12:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）究竟要遷建他處或原址改建優化，地方民意陷入爭端，新北市府今（18）日舉行第二場說明會，市議員周勝考仍率主張遷建派到場抗議，市議員黃淑君則上講台試圖拿走民政局長林耀長手中麥克風，與市府人員激烈推拉。相較第一場說明會，整體抗爭行動較無第一場火爆。周勝考遞交3000份「反擴建」連署書，23日將在文德國小舉辦第三場說明會。

第二場說明會，板橋選區市議員劉美芳、林國春、石一佑、戴瑋姍也都到場發表意見。活動開始前，周勝考即率眾到場舉牌，號召反對「擴建」民眾起立抗議，抗議民眾仍佔現場多數。

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周勝考主張，市府「假優化真擴建」導致地方意見分歧，已邀集里長與居民成立「反板殯改建自救會」持續抗爭，若市府堅持蠻幹，不排除訴求行政救濟、司法訴訟等手段抗衡，且年節將至，周勝考要求說明會停辦、勿撕裂地方感情。周勝考現場交付「反擴建」連署書，由林耀長代表市府收下。

黃淑君到講台上試圖拿走林耀長手中麥克風，推擠過程中揮到林耀長的臉。黃淑君怒斥，市府不要再騙板橋人，程序完全不合法，市府官員都站在講台上，叫民代在台下，質疑市府無誠意要與民溝通，市長侯友宜都不願來議會專案報告說明，不要再欺騙會傾聽民意，民意就是拆除板殯。

石一佑說，前天在議會要求專案報告，沒有議員附和她，感到非常難過，認為侯友宜應到議會報告，甚至到說明會向市民說明。

戴瑋姍表示，簽署改善連署是盼板殯更好，但初衷並非希望板殯留在板橋，「是市府突襲了我們」，簽署完連署書就拋出改善方案，她也無法接受有量體這麼大、高架橋經過人民大樓的方案，無法接受市府趕在年前就開2場說明會想要「嚕」過去，她無法為市府背書，也吞不下這個案子，呼籲市府循民主程序不要搞突襲。

林國春指出，板殯在台北縣時期就說要遷建，但此等嫌惡設施沒有行政區要接受，他認為各區都有亂葬崗，應該整理起來各區各設禮廳，減輕板殯量能，這樣最公平。

發起市議員連署原址改善的劉美芳第一次發言，遭抗議民眾怒吼、吹哨干擾發言，主張遷建派更是直接退場以示抗議。劉美芳說，在地民眾曾向她反應，自己就住板殯旁，為何也申請不到禮廳？因為板殯現況就是量能不足，應透過優化改善環境，若民眾認為改善方案量體過大、可以分散各地，仍可多加討論，呼籲大眾不要被誤導，原址改善並非「擴建」，「殯葬管理條例」第2條就說明，立體化屬於「增建」，她也希望板殯搬走，盼民政局多辦幾場說明會。

民政局表示，將持續與民溝通，23日晚間7點將在文德國小加開第3場說明會，相關說明會與都市計畫變更、環境評估都沒有關係，有關坊間傳聞將於殯儀館地下室或周邊空間可能增設火葬設施，也絕非事實。

新北市府今（18）日舉行第二場說明會，市議員周勝考仍率主張遷建派到場抗議，市議員黃淑君則上講台試圖拿走民政局長林耀長手中麥克風。（記者黃子暘攝）

新北市府今（18）日舉行第二場說明會，市議員周勝考仍率主張遷建派到場抗議。（記者黃子暘攝）

石一佑說，日前在議會要求專案報告，沒有議員附和她，感到非常難過。（記者黃子暘攝）

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