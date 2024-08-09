游淑慧曝柯文哲指揮京華城案證據！1份交辦單+2份親簽公文+3次會議指示

台北市政府舉辦2021年3月18日專家會議。（資料照、圖擷自游淑慧臉書，本報合成）

2024/08/09 16:11

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內提高京華城土地容積率遭疑圖利，台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧今統整柯文哲「指揮」京華城案的證據，包含1張交辦單、2份親簽公文和3次會議指示，甚至有市府官員坦承，此案沒事先評估過，理由是因長官交代盡速辦理，她也批評柯文哲連親批公文、親裁指示都不認帳。

游淑慧指出，調查小組的調查工作中，閱覽10幾冊厚厚文件記錄，可發現幾個詭異之處，包含府外委員有意見不在少數，卻被忽略、府內官員集體噤聲，一反過去京華城案的態度、柯前市長對於單一財團個案參與太多，如一紙陳情信處理交辦單、兩份容積關鍵公文親簽、三次會議指示協助。

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游淑慧認為，根本不只有柯文哲先前辯稱的轉送陳情信，也不只之前有議員發現兩份關鍵公文的親簽，其實更有三次會議中，柯前市長的親自指示，如2020年3月10日柯文哲裁示京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，這也讓此案跳過正常程序，進入都委會研議的關鍵指示。

2021年4月21日柯文哲裁示都發局擔任PM，京華城送件後儘速積極協助辦理，游淑慧質疑，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，就引發多位府外委員質疑和不安，當時的副市長彭振聲只好先將本案另行成立專家會議、單獨拉出討論，但在2021年3月18日專家會議中，仍有多位委員持續表達質疑，結果柯仍不理會專家意見，仍在4月21日繼續加碼指示。

2021年7月1日市府再協助召開第二次專案小組視訊會議，游淑慧指出，會中府外委員仍持續針對公益性、對價性的合理化提出質疑；2021年8月10日柯文哲裁示，彭副市長擔任PM，業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理。

2021年9月9日都委會783次會議就火速通過京華城所提的20%百億容獎案，游淑慧表示，她曾問市府官員，對於換取京華城容積獎勵的承諾義務，當時事先有沒有估價過、評估過對價性？結果市府官員坦承，沒有事先評估過，只因為長官交代儘速辦理。

游淑慧最後批評，柯文哲當了8年市長，如果連親批公文、親裁指示都不認帳，這不叫公開透明，這叫無賴強凹。

台北市政府舉辦2021年3月18日專家會議。（取自游淑慧臉書）

簡舒培先前PO出柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文。（取自台北市議員簡舒培臉書）

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