柯文哲親簽京華城準用都更獎勵延燒 游淑慧曝關鍵疑點

台北市議會京華城專案調查小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/08/03 16:05

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲被爆親自簽核京華城準用都更獎勵一事延燒，台北市議會京華城專案調查小組召集人游淑慧今發臉書談述當初調查質疑重點，包含若當初沒有柯文哲的指示，案子送不進都市計畫委員會審查、過去都發局和京華城交手已長達10年以上皆堅守立場，直到柯介入，公務員竟突然棄守，她批評柯文哲沒良心又沒擔當，闖完禍不認帳。

游淑慧指出，彭振聲曾拒絕至議會訪談，但日前突然主動聯繫表達願意來的立場，她身為調查小組召集人，自然歡迎也立即安排時間，為求客觀中立，且不受外界干擾，她未主動先向媒體公開此事，也從未事先跟彭振聲聊案情。

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游淑慧說，她看到彭振聲的回應，又看到柯文哲早上的回嗆，只好再說明疑點，當時京華城案不是由程序收件評估，而是本來排不進都市計畫委員會的案子，正因市長交辦才排入，柯文哲每次都拿程序和公務員來背書、擋責；強調這個案子要經過數次都市計畫委員會的審查，整個過程中還包括有3組專案小組。

游淑慧批評，每次聽到柯文哲這種論點就覺得這個男人沒良心又沒擔當，闖完禍不認帳，是柯文哲的交辦，才讓那麼多公務員必須碰這個他們一直在抗拒的案子，簡單來說，沒有柯的指示、沒有彭振聲和前都發局長黃景茂的後續執行，案子送不進都市計畫委員會審查，也根本沒人會幫它特殊召開三次專案小組研議。

游淑慧指出，若是去查資料，過去都發局和京華城交手已長達10年以上，監察院、都審、行政法院，基本上都發局都是堅守立場，直到柯文哲介入、收案、交辦後，後續多次的都審會議、內部會議等，公務員突然就棄守，在最關鍵的容積獲得的都市審議階段，各局處官員幾乎集體噤聲，沒有意見表達。

游淑慧舉例，有學者專家質疑容積獎勵取得與付出，對價性與公益性不足，也就是拿到太多、付出太少，但最後市長便當會中一指示盡速協助辦理，市府官員就沒有估價評估，還是照單全收。

至於另個例子，游淑慧說，另名專案小組成員許淑華是松山、信義區議員，她在調查會議中質疑，給京華城這麼大的開發量體，對於當地交通的影響和衝擊怎麼處理，同樣也是都審委員的交通局，竟在歷次都審會沒有提出意見和環境補償的要求。

游淑慧認為，京華城案已不是政策討論案，討論對不對、合不合理，而是一個司法判斷案，地方首長這樣大開方便之門、任意引用法條給與容積獎勵，到底是權限還是圖利？此舉合不合法？司法可以判斷、社會大眾也能公斷。

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