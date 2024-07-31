為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯文哲認京華城「圖利但不違法」 吳靜怡：在跟台灣司法界挑釁！

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/07/31 11:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲昨在網路節目專訪談及京華城案時表示「對啦圖利，但哪個地方不合法？」引發譁然。對此政治評論員吳靜怡表示，柯文哲簡直是在跟台灣整個司法界挑釁！更離譜的點出沒有人查到金流或是反咬是誰指示，這樣的言語簡直囂張至極！

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨昨夜林姓發言人從碧潭落水，柯文哲趕赴醫院探視，好險事後被救起，生命跡象正常。建議柯文哲辭去黨主席吧！從北市府七大弊案到台北幼兒園性侵事件，從國會擴權到高虹安貪污，民調數據看出來，好感度居然跟創黨時一樣，可見您的成績單在黨慶前是不及格的，失職的領導人，才會有如此失格的政黨。

吳靜怡指出，柯文哲昨日針對京華城一案自爆「圖利」，並直接嗆明了「哪個地方不合法？」簡直是在跟台灣整個司法界挑釁！更離譜的點出沒有人查到金流或是反咬是誰指示，這樣的言語簡直囂張至極！根據最新的民調分析，台北市四成五以上的市民認為柯文哲在賴清德任內會被起訴，僅兩成市民認為柯文哲不會被起訴，白話文的說，將近八成的台北市市民是認為柯文哲會被起訴，也就是柯文哲在台北路上遇到路人，路人都會覺得這傢伙怎麼還沒被抓去問話？

吳靜怡續指，京華城重要的關鍵證人是副市長彭振聲，若根據吳子嘉的說法，彭振聲、周榆修是否有約過見面呢？地點是不是跟黃珊珊有關的律師事務所呢？難道沒有串供的行為，另外，柯文哲的好朋友前北捷董事長李文宗是不是跟黃珊珊一樣正好都去了美國？

吳靜怡直言，柯文哲遇到事情會躲起來，現在儼然不是為了高虹安跑到最前線，而是製造司法迫害、塑造可憐蟲的樣子罷了，一位完全不擔心因為自己執政怠慢而遭受性侵受害孩子跟家庭的人，反而一直同情一個貪污犯？你說奇怪不奇怪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲談京華城案自爆「圖利」 四叉貓反諷：圖利又不是貪污！
2024/07/30 18:43

柯文哲談京華城案自爆「圖利」 四叉貓反諷：圖利又不是貪污！
民眾黨發言人林子宇碧潭落水 PO病床照提醒「夜間走路要小心」
2024/07/31 10:00

民眾黨發言人林子宇碧潭落水 PO病床照提醒「夜間走路要小心」

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
柯文哲稱要接濟高虹安過日子 張進逸：看不懂他的邏輯！
2024/07/30 18:58

柯文哲稱要接濟高虹安過日子 張進逸：看不懂他的邏輯！
談京華城案 柯脫口：對啦圖利！ 哪裡不合法？
2024/07/31 05:30

談京華城案 柯脫口：對啦圖利！ 哪裡不合法？

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
簡舒培、游淑慧批柯「法盲」
2024/07/31 05:30

簡舒培、游淑慧批柯「法盲」
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播