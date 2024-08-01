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柯文哲質疑貪污判刑標準 吳靜怡：柯像瘋狗緊咬、賴理都不理

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/08/01 14:13

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月，民眾黨質疑審理不公，柯文哲昨更稱高的前助理「貪污466元就不用判刑？這是民進黨新的標準是不是？」對此，政治評論員吳靜怡表示，柯文哲像瘋狗一直要追咬賴清德，賴清德還真把牠當落水狗，理都不理。

吳靜怡在臉書PO文表示，現在政府主打「打貪、打詐、掃黑」，從高虹安貪污罪、顧問是詐欺犯、民眾堂染黑，天啊！就這三拳彷彿擊往柯文哲，難怪柯文哲會痛恨賴清德直指人家是獨裁的希特勒，柯太太用了難得的兩篇臉書文特別點出「交辦處理」並不等於「要他通過」的神邏輯抗辯，因為京華城案最重要的批審公文上，有著柯文哲親自蓋的印章並押注日期，這在柯文哲管理風格裡，形同「朕的旨意」，在法律的見解上，就是這專案的最終裁決者，少把最後裁決問題丟給公務員和整個相關委員，更有趣的地方，就是我們懶得提台智光，結果柯氏夫妻一直提。

吳靜怡指出，請問柯文哲幕僚，柯文哲何時交辦你們處理任何事情，你們哪一個不是使命必達？就如同張益膳沒經過合理程序被開除黨籍，你們告訴我的理由也是「朕的旨意」，要蔡壁如辭去立委也是「朕的旨意」，柯文哲就是用「朕的旨意」領導團隊，就是這麼簡單而庸俗。

吳靜怡續指，其實，京華城案對柯文哲最不利的就是找不出用什麼能算出廠商對台北市的有利「對價關係」，這是比大巨蛋更龐大的利益而看不出有任何回饋市民的價值條件，跟過去改建案不同並違背了往常慣例，貪污治罪條例中有一個叫做「圖利」或是「行賄」，在選舉期間，有沒有相關政治獻金的問題，就看有沒有願意出來認罪協商了。

吳靜怡直言，「名嘴」和「司法」都被柯氏夫妻變成抹黑的名詞，這樣運用手法就如同假裝自己病理上有「亞斯伯格」症狀而胡亂說話，柯文哲現在生命最重要的不是陳佩琪，而是陷入了小沈宇宙！話就講到這裡。

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