中國戰俘親揭幫俄侵烏內幕！竟是失業看抖音遭誘騙 受訓5天就出戰！

本月初在烏東被俘虜的中國籍傭兵張仁波（左）和王廣軍（右），14日現身烏克蘭政府召開的國際記者會。（歐新社）

2025/04/15 19:15

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發已持續3年多，烏克蘭總統澤倫斯基本月8日曝光有中國士兵幫助俄羅斯軍隊作戰，烏軍已在烏東地區俘虜了2人，並稱他們的情報機構掌握情資，約有155名中國公民正在幫俄軍侵略烏國，引發國際關注。本週一（14日），烏國政府帶著2名中國戰俘召開國際記者會，講述他們加入俄軍的歷程，並指控俄國對外錯誤宣傳兩國軍力，中國人不要受騙去送死。

綜合外媒報導，本月初在烏東被俘虜的中國籍傭兵張仁波（Zhang Renbo）和王廣軍（Wang Guanjung），14日現身烏克蘭政府召開的國際記者會，親揭被俄軍招募的過程，宣稱他們是被騙去加入俄軍，並非中國政府派往戰場。

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27歲的張仁波宣稱，他原本是上海的消防員，去年12月去俄羅斯「度假」，他想在假期間賺點外快，本來介紹人說安排他去做建築工作，沒想到工作的地方竟然是去戰區，就這樣糊里糊塗地被騙去打仗，「中國媒體和官媒一直強調我們與俄羅斯之間的友誼，所以我們一直很信任他們，但也因為這一份信任，我們被利用了。」

張仁波說，他今天1月初被帶到俄國羅斯托夫（Rostov），在那裡受訓約6天就被派往烏東頓內茨克（Donetsk），他在戰壕裡待了大約有一個月，可他自始至終都沒有開過一槍，直到3月31日，他和另外2名士兵接到命令前往前線，沒過幾天就被俘虜了。

至於34歲的王廣軍則稱，他在中國是失業狀態，偶然間在抖音上看到俄軍的招募廣告，招募人員聲稱每個月可以領到2000至3000美元的薪資（約新台幣6.5萬至9.7萬），還會提供赴俄旅費，工作內容是照顧受傷士兵，廣告影片也承諾不會涉及與烏軍的作戰，沒有工作的他當然起了興趣，怎料到俄國之後才發現完全不是這麼一回事，不僅沒有拿到錢，連他的提款卡、手機等物品都被俄方沒收。

王廣軍表示，他是今年2月5日抵達莫斯科，接受僅僅5天的訓練後，也是到羅斯托夫待命了一陣子，本月4日被派往頓內茨克前線，毫無戰鬥經驗的他沒多久就被烏軍俘虜。他還說，自己被俘時，俄軍使用「化學武器」攻擊烏國士兵，當時他身體一陣虛弱，接著昏倒，感覺自己要死了，是烏國士兵抓住他的衣領拉出化武攻擊範圍外，保住他一命，「烏克蘭戰士們一直保護我們，而且對我們很好。」

2人還提到俄軍外籍傭兵營區的惡劣條件，他們住的地方沒有水也沒有電，每天只能吃一餐，訓練的時候指揮官會時刻緊盯著人，而且到處都有俄羅斯的哨兵，根本沒有機會跑掉。王廣軍還說，「有次我們一直工作到凌晨4、5點，然後才得到一小撮生米作為食物……。在羅斯托夫，還曾發生一名外國人半夜輕生的事件，具體原因……我們不知道。」

張仁波和王廣軍希望中國政府能夠注意到他們被監禁的情況，與烏國進行談判以換取他們的自由。2人也呼籲中國人千萬別參與這場戰爭，「俄羅斯灌輸給我們的東西都是謊言，都是假的！他們沒有自稱的那麼強大，烏克蘭也沒有他們說的那麼軟弱。」

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