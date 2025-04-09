葉元之不保了？ 國家安全研究學會民調：45.2％會投同意罷免票

國家安全研究學會今（9日）公布國民黨立委葉元之罷免案的民調結果。（圖由國家安全研究學會提供）

2025/04/09 15:26

〔記者陳政宇／台北報導〕國家安全研究學會今（9日）公布國民黨立委葉元之罷免案的民調結果，發現有42.6%選民不滿意葉元之的問政表現，有45%支持罷免連署，近7成會去投票；如若明天是投票日，有45.2%會投下同意罷免票、38.2%表達反對。

民調詢及「整體來說，請問您對這一區立委葉元之就任以來的問政表現滿不滿意？」結果顯示，有34.4%選民表達滿意（11.5％非常滿意、22.9％還算滿意），42.6%不滿意（16.1％不太滿意、26.5％非常不滿意），23.1％未表態。

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民調追問「根據新聞報導，新北市罷免藍委行動開始進行第二階段連署。請問您支不支持罷免連署活動？」結果顯示，45%支持罷免連署（29.3％非常支持、15.8％還算支持）、41.1%不支持（17.9％不太支持、23.2％非常不支持）、13.9％未表態。

至於，「如果罷免連署通過第二階段門檻，請問您是否會出來投票？」結果顯示，有67%選民會去投票（47.8％一定會去、19.2％可能會去）、25.5％不會去（13.7％可能不會、11.8％一定不會）、7.5％未表態。

民調進一步詢問「假如明天就是投票日，請問您會投同意罷免，或是不同意罷免？」結果指出，有45.2％選民會投同意票、38.2％投不同意、11.6％未表態、4.9％還沒決定。

本次調查對象為戶籍在新北市板橋區61個里（第七選區）且年滿20歲以上民眾，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法，以中華電信電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問日期為2025年3月31日至4月2日，共完成1071份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.99個百分點，並依性別、年齡、行政區人口比例加權處理，執行單位則是循證民調有限公司。

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