習近平訪越談自由貿易 川普狂酸：想聯手坑美國

越南國家主席梁強（Luong Cuong）（右）與中國國家主席習近平（左）15日在河內總統府合影。（路透）

2025/04/15 19:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平週二（15日）結束越南訪問前，敦促河內共同維護自由貿易。美國總統川普對此譏諷，稱習近平此行旨在「坑害」（screw）美國。習近平此行還將訪問馬來西亞與柬埔寨，正值北京試圖在美國關稅壓力下，將自身塑造成區域穩定的替代選項。

法新社報導，習近平週一呼籲中越應「反對單邊霸凌，維護全球自由貿易體系穩定」。幾小時後，川普在白宮回應：「我不怪中國或越南…他們今天會面，很好。」但他隨即嘲諷道：「多可愛的會面…就像在盤算怎麼坑害美國。」

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中越兩國週一簽署了45項合作協議，涵蓋供應鏈、人工智慧、聯合海上巡邏及鐵路發展等。習近平會晤越南國家主席蘇林（To Lam）時稱，兩國「正處歷史轉捩點，應攜手前進」。蘇林則表示雙方達成了「許多重要而全面的共識」。

啟程前往馬來西亞前，習近平依慣例向胡志明陵寢獻花圈，並出席了「中越鐵路合作計畫」啟動儀式。該計畫攸關一項耗資80億美元（約新台幣2622億元）的新鐵路項目，旨在連接越南北部主要港口海防與中國邊境，途經三星（Samsung）、鴻海（Foxconn）等科技巨頭的製造中心，這些企業高度依賴中國的零件供應。

值得注意的是，習近平訪越時間點，距美國一度對越南商品祭出46%關稅僅約兩週。儘管美國對多數國家的關稅已暫緩，但中國仍面臨沉重壓力。習近平藉今年首次出訪，顯然意在加強區域貿易連結以抵銷衝擊。

習近平先前已在越南官媒發文，重申「貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路」。中越同為共產黨執政，已是「全面戰略夥伴關係」。然而，越南長期奉行「竹子外交」，在美中兩強間尋求平衡，雖與中國經濟關係密切，但在南海問題上與美國同樣對北京的擴張保持警惕。

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