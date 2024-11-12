廣東珠海無差別衝撞升至35死43傷 驚動習近平下指示「嚴懲」

廣東省珠海市一名男子昨（11日）晚駕駛越野車在「珠海體育中心」內部道路無差別衝撞路人，大批傷亡者倒地的驚悚畫面在網上瘋傳。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/11/12 20:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市一名男子昨（11日）晚駕駛越野車在「珠海體育中心」內部道路無差別衝撞路人，大批傷亡者倒地的驚悚畫面在網上瘋傳掀熱議。事隔一天，珠海市公安局今（12日）晚發布通報指出，這起事件造成35死43傷，同時也曝光肇事駕駛的犯案動機。這起事件引發外界廣泛關注，連中國國家主席習近平也發出指示，要求嚴懲兇手。

綜合中港媒體報導，第15屆中國航展（11/12-11/17）登場前夕，珠海體育中心11日晚間7點48分左右，一輛黑色越野車突然衝向在珠海體育中心內部道路散步的人群，數十人當場被撞倒在地。珠海市公安局今晚發布警情通報表示，這起重大惡性事件造成35人送醫搶救無效身亡，另有43人目前正接受住院治療，暫無生命危險。

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公安︰嫌犯對離婚財產分割不滿行兇

公安指出，62歲樊姓男子當晚駕駛小型越野車強行闖入體育中心，衝撞正在體育中心內部道路運動的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安、民警當場控制住，當時樊男企圖持刀自殘，其頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治中，暫時無法接受訊問。

不過公安宣稱，「綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等，初步查明是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。目前公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。」

此外，習近平今也表示對此事件「高度重視」，批評此案性質極其惡劣，官媒稱習近平下達「重要指示」，要求做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，依法嚴懲兇手，各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

中國國務院總理李強也批示，全力搶救傷員，穩妥做好善後，儘快查明案情，未來做好風險隱患和社會矛盾排查，確保社會大局穩定。

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珠海市公安局12日晚間發布警情通報。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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