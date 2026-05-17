狂！河邊摘野菜遇擊 北海道78歲阿公「一拳KO」擊退棕熊

狂！河邊摘野菜遇擊 北海道78歲阿公「一拳KO」擊退棕熊2026/05/17 19:25 即時新聞／綜合報導
住在北海道士別市多寄町的78歲男子透露，今（17）日他上午去摘野菜遇到熊襲，所幸他一拳擊中熊的鼻子將其嚇跑，平安從熊口生還。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）
隨著氣溫逐漸回暖，日本全國各地再度爆發嚴重熊害。北海道警方透露，一名78歲男子今（17）日上午去住家附近的河川摘野菜，未料遭遇一頭體長約1.5公尺、性別不明的野生棕熊襲擊，所幸這名男子不僅沒有受傷，甚至只用「一拳」便成功擊退棕熊。
綜合日媒報導，這起事件發生在北海道士別市多寄町，住在當地的78歲男子在上午6點半左右，前往天鹽川左岸附近的林道摘野菜，期間一頭棕熊突然從草叢內現身。由於男子身上並未攜帶防熊噴霧等裝備，加上雙方距離僅有5公尺左右，因此他只能朝棕熊方向大聲喊叫威嚇，然而棕熊不僅不怕，甚至直接將他撲倒在地。
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男子回憶，棕熊把他撲倒後，試圖使用前爪攻擊他，他在情急之下不斷全力揮動手臂反擊，其中一拳碰巧擊中棕熊的鼻子，讓棕熊嚇得立即從他身上離開，之後往河川方向逃竄。確定自己撿回一命後，男子立即向警方通報此事，因事發地點距離住宅區僅約1公里，警方立即出動多輛巡邏車警戒，並呼籲當地民眾提高警覺。
【熊の目撃について】— 北海道警察地域情報発信室 （@HP_tiiki） May 17, 2026
令和８年５月17日午前６時30分頃、士別市多寄町付近で、熊を目撃したという通報がありました。目撃者は熊に襲われましたが負傷はありませんでした。同所付近には近づかず、熊を目撃した際は、110番通報をお願いします。#ヒグマ
山菜採りの70代男性にクマが覆いかぶさる 鼻にパンチが当たり、クマは立ち去る 男性にけがなし 北海道士別市 https://t.co/Lw75No4Pqa— HBC NEWS 北海道放送 （@HBCnewsJNN） May 17, 2026
士別市 男性クマに襲われ 抵抗して手がクマの鼻にあたり クマ逃げていき無事 「とうとうやられるかと」 #北海道 #HTB北海道ニュース https://t.co/VxtWKoldSp— HTB北海道ニュース （@HTB_news） May 17, 2026
ヒグマの顔をパンチし、無傷で撃退する78歳男性????— 札幌暮らし（北海道グルメと札幌イベント）❄ （@sapporolife2021） May 17, 2026
クマに襲われ、顔殴り反撃 山菜採りの78歳男性けがなし 士別https://t.co/8F2BX2c6V5