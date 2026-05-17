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    首頁 > 國際

    狂！河邊摘野菜遇擊 北海道78歲阿公「一拳KO」擊退棕熊

    2026/05/17 19:25 即時新聞／綜合報導
    住在北海道士別市多寄町的78歲男子透露，今（17）日他上午去摘野菜遇到熊襲，所幸他一拳擊中熊的鼻子將其嚇跑，平安從熊口生還。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    住在北海道士別市多寄町的78歲男子透露，今（17）日他上午去摘野菜遇到熊襲，所幸他一拳擊中熊的鼻子將其嚇跑，平安從熊口生還。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    隨著氣溫逐漸回暖，日本全國各地再度爆發嚴重熊害。北海道警方透露，一名78歲男子今（17）日上午去住家附近的河川摘野菜，未料遭遇一頭體長約1.5公尺、性別不明的野生棕熊襲擊，所幸這名男子不僅沒有受傷，甚至只用「一拳」便成功擊退棕熊。

    綜合日媒報導，這起事件發生在北海道士別市多寄町，住在當地的78歲男子在上午6點半左右，前往天鹽川左岸附近的林道摘野菜，期間一頭棕熊突然從草叢內現身。由於男子身上並未攜帶防熊噴霧等裝備，加上雙方距離僅有5公尺左右，因此他只能朝棕熊方向大聲喊叫威嚇，然而棕熊不僅不怕，甚至直接將他撲倒在地。

    男子回憶，棕熊把他撲倒後，試圖使用前爪攻擊他，他在情急之下不斷全力揮動手臂反擊，其中一拳碰巧擊中棕熊的鼻子，讓棕熊嚇得立即從他身上離開，之後往河川方向逃竄。確定自己撿回一命後，男子立即向警方通報此事，因事發地點距離住宅區僅約1公里，警方立即出動多輛巡邏車警戒，並呼籲當地民眾提高警覺。

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