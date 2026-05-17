兼差同志AV男優！英國議員遭踢爆經營OnlyFans 當選一週閃辭

莫斯戴爾（Stephen Mousdell）。（擷取自社群平台X）

英國新興右翼政黨「英國改革黨」（Reform UK）一名剛當選一週的地方議員莫斯戴爾（Stephen Mousdell），因遭媒體揭露私下經營OnlyFans帳號拍攝同志成人片，在輿論與政壇的壓力下宣布辭職。

據英國《地鐵報》報導指出，代表「英國改革黨」當選聖海倫斯（St Helens）海多克選區（Haydock）議員的莫斯戴爾，日前遭英國廣播電台《LBC》揭露，他長期經營成人付費平台OnlyFans上傳多部同志色情片，甚至有部分影片疑似在戶外拍攝。事件曝光後引發輿論譁然，莫斯戴爾隨即於當選僅一週後宣布辭去議員職務。

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莫斯戴爾在辭職聲明中坦言，媒體對其兼職成人行業的廣泛報導，令他的伴侶李（Kevin Lee）感到無比痛苦，這也是他決定退職的首要考量，並表示此事讓他的憂鬱和焦慮症狀加劇。

報導指出，莫斯戴爾在OnlyFans上使用化名「LachlanTaylorUK」，自我介紹為「同志成人片明星與DJ」。他的X帳號簡介欄中寫到，「身高170公分（5呎7吋）、腳掌8號、擁有8.5英吋（約21.6公分）的性器官」，並列出自己喜好「多毛、體格結實的男性」，同時也活躍於Bluesky及LGBTQ+成人平台JustForFans。

針對此事件，「改革英國」黨部對《地鐵報》表示，這是一件悲哀的事，媒體的政治獵巫僅因私生活就逼走一名民選官員，這也無怪乎守法的普通勞工階級會對競選公職望而卻步。

莫斯戴爾遭媒體揭露私下經營OnlyFans帳號拍攝同志成人片。（擷取自臉書）

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