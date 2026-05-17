為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「那個人」是誰？ 白宮記者順著話提「台灣總統」 川普點頭未否認

    2026/05/17 19:43 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普結束訪中行後在空軍一號受訪時被問到對台軍售一事，脫口稱自己要與「現在正在管理台灣的那個人談談」，被認為是在暗示要與我國總統賴清德直接對話，引發各界高度關切。之後有白宮記者順著川普的話，直接說「您說您要去跟台灣總統確認」，川普並未否認。

    美國去年底剛批准110億美元（約新台幣3473億）軍售案，目前川普辦公桌上還有一份更龐大的140億美元（約新台幣4421億元）軍售計畫正待簽署。在川習會登場前，就傳出川普擬與中國國家主席習近平談論這件事，一度掀起質疑聲浪，擔憂川普把台灣當作與中國談判的籌碼。

    不過川普15日結束訪中行，在回程的空軍一號上與媒體對答時就透露，習近平確實在會談中講了很多台灣的事，包括跟美國買武器，習近平認為這是台灣在爭取獨立的動作，「我沒有對此表態，我只是聽了他的說法，我非常尊重他……但我沒有做出任何承諾，無論是哪方面。」

    接著他被追問回國後是否會盡快批准新一輪對台軍售，川普回答：「我會在接下來很短的時間內做出決定，我會評估情況。我必須跟現在的那個人談談，你們知道他是誰，就是正在治理台灣的那個人談談（I'm going to say I have to speak to the person that right now is, you know, you know who he is, that's running Taiwan.）。」

    有記者又問，前幾天有人批評他跟中國領導人談對台軍售直接違反1982年雷根政府訂下的「不曾在對台軍售前徵詢北京意見」之承諾，川普對此相當不以為然，稱他只是聽中方表達意見，他又沒辦法阻止中國要說什麼。而這名記者提問時，有特別針對川普前面說的話，直言「總統先生您說您要去跟台灣總統確認」，川普點了點頭，並未糾正記者的說法。

    至於新一輪對台軍售是否能順利放行，華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）國安與印太事務政策分析師哈定（Andrew Harding）接受《福斯新聞》專訪時表示，他對此抱持樂觀看法，「我認為總統會確保這個方案順利通過，因為這對美國國家安全來說非常重要。我們希望鞏固美台關係，因為這關乎美國安全利益。台灣的半導體不僅對美國經濟、當前科技、未來科技像是AI人工智慧來說至關重要，對全球經濟來說也同樣重要。」

    「此外台灣的地理位置也非常重要。台灣位在太平洋，鄰近美國安全合作與條約盟友如日本、南韓與菲律賓。更不用說台灣是一個蓬勃發展的民主社會，與中國共產黨的威權體制形成鮮明對比。因此我認為無論是對美國利益、還是對川普總統本身而言，都有必要確保這些方案順利過關，而不是讓中國對美台關係有任何形式的否決權。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播