「那個人」是誰？ 白宮記者順著話提「台灣總統」 川普點頭未否認

美國總統川普。（路透）

美國總統川普結束訪中行後在空軍一號受訪時被問到對台軍售一事，脫口稱自己要與「現在正在管理台灣的那個人談談」，被認為是在暗示要與我國總統賴清德直接對話，引發各界高度關切。之後有白宮記者順著川普的話，直接說「您說您要去跟台灣總統確認」，川普並未否認。

美國去年底剛批准110億美元（約新台幣3473億）軍售案，目前川普辦公桌上還有一份更龐大的140億美元（約新台幣4421億元）軍售計畫正待簽署。在川習會登場前，就傳出川普擬與中國國家主席習近平談論這件事，一度掀起質疑聲浪，擔憂川普把台灣當作與中國談判的籌碼。

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不過川普15日結束訪中行，在回程的空軍一號上與媒體對答時就透露，習近平確實在會談中講了很多台灣的事，包括跟美國買武器，習近平認為這是台灣在爭取獨立的動作，「我沒有對此表態，我只是聽了他的說法，我非常尊重他……但我沒有做出任何承諾，無論是哪方面。」

接著他被追問回國後是否會盡快批准新一輪對台軍售，川普回答：「我會在接下來很短的時間內做出決定，我會評估情況。我必須跟現在的那個人談談，你們知道他是誰，就是正在治理台灣的那個人談談（I'm going to say I have to speak to the person that right now is, you know, you know who he is, that's running Taiwan.）。」

有記者又問，前幾天有人批評他跟中國領導人談對台軍售直接違反1982年雷根政府訂下的「不曾在對台軍售前徵詢北京意見」之承諾，川普對此相當不以為然，稱他只是聽中方表達意見，他又沒辦法阻止中國要說什麼。而這名記者提問時，有特別針對川普前面說的話，直言「總統先生您說您要去跟台灣總統確認」，川普點了點頭，並未糾正記者的說法。

至於新一輪對台軍售是否能順利放行，華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）國安與印太事務政策分析師哈定（Andrew Harding）接受《福斯新聞》專訪時表示，他對此抱持樂觀看法，「我認為總統會確保這個方案順利通過，因為這對美國國家安全來說非常重要。我們希望鞏固美台關係，因為這關乎美國安全利益。台灣的半導體不僅對美國經濟、當前科技、未來科技像是AI人工智慧來說至關重要，對全球經濟來說也同樣重要。」

「此外台灣的地理位置也非常重要。台灣位在太平洋，鄰近美國安全合作與條約盟友如日本、南韓與菲律賓。更不用說台灣是一個蓬勃發展的民主社會，與中國共產黨的威權體制形成鮮明對比。因此我認為無論是對美國利益、還是對川普總統本身而言，都有必要確保這些方案順利過關，而不是讓中國對美台關係有任何形式的否決權。」

Ensuring the strength of the U.S.-Taiwanese relationship is crucial for American national security, our economy, and technological development. pic.twitter.com/bt5PywKvne — Heritage Foundation （@Heritage） May 16, 2026

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