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    首頁 > 生活

    沒去擎天崗做一次對不起感情？網紅呱哥拿保險套喊「破萬讚就直播」

    2026/05/17 19:07 即時新聞／綜合報導
    網紅「呱哥」曬出與妻子、保險套的合照，聲稱「這輩子沒到擎天崗做一次的話，對不起這段感情」。（擷取自@zigezhuang/Threads）

    網紅「呱哥」曬出與妻子、保險套的合照，聲稱「這輩子沒到擎天崗做一次的話，對不起這段感情」。（擷取自@zigezhuang/Threads）

    陽明山國家公園擎天崗即時影像監視器，近日因錄下男女「野戰」畫面，不僅讓該地成為爆紅景點，更演變成各路網紅的流量密碼。台南知名烤雞店老闆網紅「呱哥」大膽發文宣稱，「沒去擎天崗做一次對不起感情」，並表示若貼文按讚數破萬，將考慮「直播」，貼文在短時間內便破萬讚。

    網紅團體「永康四大才子」的呱哥今（17）日在Threads曬出與妻子的自拍照，手中甚至拿著黑色包裝的保險套，幽默引述妻子發言：「這輩子沒去擎天崗做一次的話，對不起我們這段感情，按讚破萬的話考慮直播」。

    貼文發布僅4小時就累積4萬讚及87萬次瀏覽。大批網友紛紛留言笑虧，「3萬多（讚）了，要去擎天崗三次，加妨害風化要出國深造幾個月？」、「現在擎天崗已經人滿為患了，麻煩遵守秩序好好排隊 謝謝」、「不是去擎天崗就能一柱擎天耶，是不是有什麼誤會？」、「雖然沒有想看，但我捍衛你們打野炮的自由！」、「我認真不想看」、「對於破萬，我一刻懷疑都沒有，但2小時就破到，我表示驚訝」。

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