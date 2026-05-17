「靠中」來「喬」美伊和談？ 伊朗國會議長兼首席談判代表出任中國事務特別代表

伊朗國會議長卡利巴夫日前被任命為伊朗的中國事務特別代表，負責「協調伊朗與中國在諸多領域上的關係。（路透檔案照）

伊朗媒體17日報導，在伊朗與美國的談判中扮演重要角色的伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），已被任命負責監督伊朗與中國的關係。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述「知情人士」的話說，在經伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）提議、並獲伊朗最高領導人穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）批准後，卡利巴夫已於日前被任命為伊朗的中國事務特別代表，負責「協調伊朗與中國在諸多領域上的關係」。

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其他伊媒也有類似報導。伊朗法斯通訊社（Fars）說，伊朗已故國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）也曾擔任類似職務。在今年3月的以色列空襲被炸死的拉里賈尼，曾負責推進伊朗與中國的談判。而該談判最後促成中伊在2021年簽署長達25年的全面合作計劃。

自2月底中東衝突爆發以來，目前停火中的美伊只舉行過1輪和談，其中伊方的首席談判代表，正是卡利巴夫。

目前並不清楚卡利巴夫的新職，是否意味德黑蘭當局希望北京出手化解美伊談判僵局。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）15日曾說，他對任何有助於解決中東衝突的支持，包括來自中國的協助，抱持開放態度…「我們感謝任何有能力提供協助的國家，特別是中國」。

中伊關係密切，中國不但是伊朗的最大貿易夥伴，還曾居中斡旋促成伊朗與沙烏地阿拉伯重拾外交關係，據信對德黑蘭當局有一定影響力。

日前訪中的美國總統川普在結束訪問後表示，他曾與中國領導人習近平論及伊朗，但並未要求習近平施壓德黑蘭當局。今年3月，曾有媒體引述匿名美國官員的話報導說，川普政府正悄悄評估將卡利巴夫視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的伊朗領袖。

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